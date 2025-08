măldărășanu a găsit partea plină a paharului după remiza cu u cluj. ”sunt supărat”

După 2-2 la Sibiu cu U Cluj, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a tras concluziile unui meci cu adevărat spectaculos.

FC Hermanstadt și U Cluj au remizat duminică pe Municipal, scor 2-2, într-un joc cu multe ocazii, în care cele două echipe au jucat spectaculos, având și alte numeroase ocazii. Tehnicianul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a subliniat jocul excelent făcut de echipa sa după pauză, când a întors rezultatul de la 0-1 la 2-1.

”Sunt supărat, dar sunt pozitiv, băieții au făcut un meci bun, cu inimă, au dat totul. U Cluj are calitate, a avut posesie, asta a făcut ca noi să facem efort, când adversarul are mingea foarte mult, alergi și apare lipsa de prospețime. Mă bucură că avem ocazii, în toate meciurile am avut, Neguț a zis în vestiar că trebuie să mai mergem și la biserică. Am avut ocazie să facem 3-1, în sport ai nevoie și de șansă. Am întors bine, am început foarte bine repriza a doua, determinați, apoi vine acel gol al lui U Cluj din nimic, Murgia cu stângul, el chiar a venit la final să vorbească în vestiar cu jucătorii și cu stafful. Un 2-2 frumos pentru publicul neutru, să zicem că e echitabil, deși am avut mai multe ocazii. Campionatul este lung, e important să nu pierzi, mai ales cu echipele foarte bune ale campionatului” a declarat Marius Măldărășanu.

Atacanții Buș și Neguț au marcat în meciul cu U Cluj, Chițu putea să o facă și el pe final. Măldărășanu așteaptă ca Jair să fie și al apt de joc și să obțină permisul de ședere. Tehnicianul nu exclude și alte sosiri, mai ales că mai este o lună din perioada de transferuri.

”A plecat Ianis, care era un marcator, dar în meciul cu U Cluj au marcat atacanții, mă bucur pentru asta, ei se hrănesc cu goluri. A venit și Jair, avem timp să îl pregătim cât durează actele, mai este un loc e lista A, să vedem ce poate apărea. La jucătorii care vin nepregătiți, care au jucat mai puțin, apar probleme, ca bază rămân tot jucătorii care au început pregătirea de la început. Ușor, ușor, îl vom integra și pe Jair, este un jucător care cunoaște campionatul, l-am vrut în momentul în care ni s-a propus, știu ce probleme ne-a pus când era la Petrolul. Perioada de transferuri e până în septembrie, dacă apar jucători care au calitate foarte bună, de ce să nu îi luăm? Și atunci va trebui să eliberăm lista, când apar jucători care să vină cu plus, acesta este fotbalul, trebuie să ne îmbunătățim lotul, pentru că am pierdut trei jucători foarte valoroși și importanți pentru noi” a încheiat Marius Măldărășanu la flash-interviu, după meciul cu U Cluj, scor 2-2.