analiză storia: cererea de locuințe a explodat în luna iulie, pe fondul creșterii tva de la 1 august: +24% față de iulie 2024, +79% pentru ansamblurile rezidențiale

În luna iulie, prețurile apartamentelor noi și vechi din marile orașe ale României au înregistrat o creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform analizei Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX. Cele mai accentuate creșteri anuale, cumulate pentru ambele categorii de locuințe, au fost observate în Craiova (+17%), Cluj-Napoca (+14%) și Constanța (+14%). La polul opus, cele mai temperate evoluții anuale (+9%) ale prețurilor au fost înregistrate în Brașov și București.

„În luna iulie, cumpărătorii s-au grăbit să încheie tranzacții. Dacă în iunie aveam o creștere a contactărilor de 14% de la un an la altul, în luna iulie creșterea a fost de 29%. În cazul anunțurilor doar de la dezvoltatori, cererea a fost în creștere cu 79% de la un an la altul – iulie 2025 comparativ cu iulie 2024. Această evoluție este, cel mai probabil, strâns legată de anticiparea majorării cotei de TVA la 21%, intrată în vigoare la 1 august. Mulți cumpărători par să fi accelerat procesul de achiziție, pentru a evita costurile suplimentare generate de noile condiții fiscale. În perioada următoare, este posibil să vedem o reechilibrare a cererii între piața locuințelor noi și vechi, dar și o eventuală presiune asupra pieței chiriilor, în cazul în care o parte dintre cumpărători vor amâna achiziția”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare).

BUCUREȘTI

În București, în luna iulie, prețul mediu solicitat a fost de 1.849 euro/mp pentru apartamentele noi (+2% față de iulie 2024), respectiv 2.309 euro/mp pentru cele vechi (+21%). Raportat la suprafața medie a locuințelor, prețurile apartamentelor noi au fost următoarele: aproximativ 73.950 euro pentru o garsonieră de 40 mp, 101.680 euro pentru un apartament cu două camere (55 mp) și 138.654 euro pentru unul cu trei camere (75 mp). Apartamentele vechi au avut valori medii mai ridicate – o garsonieră de 40 mp a costat, în medie, 92.360 euro – cu 18.420 euro mai mult decât una nouă. Un apartament vechi cu două camere (55 mp) a fost cu aproximativ 25.328 euro mai scump decât unul nou, ajungând la 127.008 euro. Diferența cea mai mare se înregistrează în cazul apartamentelor cu trei camere, unde prețul mediu pentru un apartament vechi (75 mp) a fost de 173.192 euro, cu 34.538 euro peste cel al unei locuințe noi similare.

BRAȘOV

Tendința ca apartamentele vechi să aibă prețuri medii mai ridicate decât cele noi s-a menținut și în Brașov. În luna iulie, prețul mediu solicitat a fost de 2.202 euro/mp pentru locuințele noi, respectiv 2.233 euro pentru cele vechi. Pe metru pătrat a fost de 2.202 euro pentru apartamentele noi și de 2.233 euro/mp pentru apartamentele vechi. Raportat la suprafața medie a locuințelor, o garsonieră nouă de 40 mp a avut un preț mediu de 88.073 euro, cu 1.253 de euro mai puțin decât o garsonieră veche similară, care a costat, în medie, 89.326 euro. Pentru o suprafață medie de 55 mp, apartamentele vechi au avut un preț mediu cu 1.723 euro mai ridicat, ajungând la 122.824 euro. Cea mai mare diferență s-a înregistrat în cazul apartamentelor cu trei camere (75 mp), unde unitățile din piața veche au avut un preț mediu de 167.487 euro, cu 2.350 euro peste cel al locuințelor noi (165.137 euro).

CLUJ-NAPOCA

În Cluj-Napoca, diferențele dintre prețurile medii de cerere pentru apartamentele noi și cele vechi sunt destul de mici, indiferent de tipul locuinței. În luna iulie, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 3.095 euro în cazul apartamentelor noi și de 3.140 euro pentru cele vechi. O garsonieră de 40 mp a avut un preț mediu de cerere de 123.810 euro, cu 1.804 euro sub nivelul unei locuințe vechi (125.614 euro). Apartamentele cu două camere (55 mp) au avut un preț mediu de 170.238 euro în cazul locuințelor noi și de 172.719 euro pentru cele vechi – o diferență de 2.481 euro. Pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), prețurile au fost de 232.143 euro pentru cele noi și 235.526 euro pentru cele vechi, adică o diferență de 3.383 euro.

CONSTANȚA

În Constanța, apartamentele vechi au avut, în continuare, prețuri medii de cerere mai ridicate decât cele noi, iar diferențele au fost mai vizibile în cazul locuințelor mai mari. În luna iulie, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.986 euro pentru apartamentele noi și de 2.020 euro pentru cele vechi. O garsonieră de 40 mp a avut un preț mediu de cerere de 79.439 euro în cazul locuințelor noi, față de 80.803 euro pentru cele vechi – o diferență de 1.364 euro. În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), locuințele noi au avut un preț mediu de 109.228 euro, în timp ce cele vechi au ajuns la 111.104 euro, cu 1.876 euro mai mult. Pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), prețul mediu a fost de 148.947 euro în cazul locuințelor noi și de 151.505 euro pentru cele vechi, rezultând o diferență de 2.558 euro.

IAȘI

În Iași, apartamentele vechi au avut prețuri medii de cerere mai ridicate decât cele noi, iar diferențele sunt vizibile pe toate segmentele analizate. În luna iulie, prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.750 euro pentru apartamentele noi și de 1.898 euro pentru cele vechi. Astfel, dintre principalele orașe analizate, Iași este orașul în care se înregistrează cel mai scăzut preț mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi.

O garsonieră de 40 mp a avut un preț mediu de cerere de 69.994 euro în cazul locuințelor noi, comparativ cu 75.906 euro pentru cele vechi – o diferență de 5.912 euro. Pentru apartamentele cu două camere (55 mp), prețul mediu a fost de 96.241 euro în cazul celor noi și de 104.370 euro pentru cele vechi, diferența fiind de 8.129 euro. În cazul apartamentelor cu trei camere (75 mp), locuințele noi au avut un preț mediu de 131.238 euro, în timp ce cele vechi au ajuns la 142.323 euro – adică cu 11.085 euro mai mult.

SIBIU

Și în Sibiu apartamentele noi au avut, în luna iulie, un ușor avantaj de preț față de cele vechi. Prețul mediu pe metru pătrat a fost de 1.819 euro în cazul locuințelor noi, respectiv 1.860 euro/mp pentru cele vechi.

O garsonieră de 40 mp într-un bloc nou s-a vândut cu 72.758 euro, cu 1.651 de euro mai puțin decât una veche, care a costat 74.409 euro. Un apartament cu două camere (55 mp) a avut un preț mediu de 100.042 euro în cazul locuințelor noi, în timp ce cele vechi au ajuns la 102.312 euro – o diferență de 2.270 de euro. În cazul apartamentelor cu trei camere (75 mp), cele noi s-au vândut cu 136.420 euro, cu 3.097 de euro sub prețul celor vechi, care au costat, în medie, 139.517 euro.

CRAIOVA

În Craiova, apartamentele noi s-au vândut, în medie, la prețuri mai ridicate decât cele vechi. Prețul mediu pe metru pătrat pentru locuințele noi a fost de 1.990 euro, față de 1.886 euro/mp în cazul apartamentelor vechi.

O garsonieră de 40 mp a costat cu 4.160 euro mai mult decât una dintr-un bloc vechi – 79.586 euro pentru o garsonieră nouă, comparativ cu 75.426 euro pentru una veche. În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), diferența a urcat la 5.720 euro, locuințele noi având un preț mediu de 109.430 euro, față de 103.710 euro în cazul celor vechi. Pentru apartamentele cu trei camere (75 mp), apartamentele noi s-au vândut cu 149.223 euro, cu 7.800 euro mai mult decât cele vechi, al căror preț mediu a fost de 141.423 euro.

ORADEA

În Oradea, diferențele de preț dintre apartamentele noi și cele vechi se mențin ridicate. Prețul pe metru pătrat a fost de 1.848 euro în cazul apartamentelor noi, respectiv 1.748 euro/mp pentru cele vechi.

O garsonieră de 40 mp s-a vândut, în medie, cu 73.912 euro, în timp ce una veche a costat 69.924 de euro, rezultând o diferență de 3.988 de euro. Pentru un apartament cu două camere (55 mp), locuințele noi au avut un preț mediu cu 5.483 de euro mai mare decât cele vechi, respectiv 101.628 euro față de 96.145 euro. Diferența crește la apartamentele cu trei camere (75 mp), unde locuințele noi au ajuns la 138.584 euro, cu 7.477 euro mai mult decât cele vechi, care au avut un preț mediu de 131.107 euro. Astfel, Oradea înregistrează cel mai scăzut preț mediu pe metru pătrat pentru apartamentele vechi dintre principalele orașe analizate.

TIMIȘOARA

Prețul mediu pentru locuințele noi a fost de 1.911 euro/mp, față de 1.802 euro/mp în cazul celor vechi.

O garsonieră nouă de 40 mp a costat, în medie, 76.426 de euro, cu 4.352 de euro mai mult decât una veche, al cărei preț a fost de 72.074 euro. În cazul apartamentelor cu două camere (55 mp), locuințele noi au avut un preț mediu de 105.085 euro, comparativ cu 99.102 euro pentru cele vechi – o diferență de 5.983 euro. Diferența se accentuează la apartamentele cu trei camere (75 mp), unde cele noi au ajuns la 143.298 euro, iar cele vechi la 135.139 euro, o diferență de 8.159 euro.

