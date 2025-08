”cântecele munților” a transformat sibiul în capitala diversității: record de public și atmosferă incendiară / foto

Cea de-a 50-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Cântecele Munților” a umplut Sibiul de vibrații înălțătoare în toate locațiile în care vreme de șase zile s-au desfășurat animații culturale, ateliere de dans, parada portului popular, seară tradițională românească, proiecții de film și spectacole.

Folclorul internațional s-a regăsit în contextul cultural al Sibiului pentru a 50-a oară, toate ansamblurile folclorice participante, din România și din străinătate, aducând momente artistice deosebite pe scena festivalului, momente care vorbesc despre identitatea tuturor acestor artiști și a locurilor pe care le reprezintă. Coloratura, energia și muzicalitatea și-au dat mâna, îmbrăcând Sibiul în haină de sărbătoare.

Ediția a debutat miercuri, 30 august, pe scena Centrului Cultural „Ion Besoiu” cu ateliere de dans și un spectacol de excepție. Tot atunci, restaurantul „Cămara Boierului” – Hilton Sibiu a devenit cadrul perfect pentru Seara Tradițională Românească oferită de ansamblul – gazdă: Junii Sibiului. În următoarele zile spectacolele au continuat atât pe scena Centrului Cultural „Ion Besoiu”, cât și pe scena de pe lac dinMuzeul ASTRA, oferind publicului nu doar momente artistice impresionante, ci și un cadru tihnit, în inima naturii. Promenada Mall a devenit și în acest an locul care a adunat vizitatorii la animațiile culturale susținute pe rând de ansamblurile participante.

Piața Mare a răsunat vreme de trei seri

Seria spectacolelor din Piața Mare a debutat cu tradiționala paradă a costumelor populare, vizitatorii zonei centrale a Sibiului bucurându-se de o imagine spectaculoasă care a umplut bulevardul Nicolae Bălcescu.

Cântecul ciobănesc a răsunat pe scena din Piața Mare, ca o introducere în povestea artistică Codruței Rodean și al lui Bogdan Cioranu, doi tineri artiști mărturisitori ai Mărginimii Sibiului. Alături de Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, aceștia au oferit publicului un spectacol de excepție semnat de Silvia Macrea, un concept în

cadrul căruia s-au regăsit prietenii lor, artiști din întreaga țară. Seara a culminat cu un adevărat show, în care folclorul s-a îmbinat cu alte stiluri muzicale, grație invitatului special, Ștefan Bănică Jr., care a plecat de la Sibiu cu o peană de june din Gura Râului, primită de la directorul festivalului. Junii au umplut scena cu energie, transformând întregul moment artistic într-o seară memorabilă.

Prima parte a spectacolului de sâmbătă a adus pe scena din Piața Mare ansambluri invitate din țară, dar și de peste hotare, care au impresionat prin ritmuri, muzică și costume. Apoi, Școala de Dans „Ioan Macrea” și Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” au oferit publicului iubitor de frumos spectacolul „Copilăria în pași de dans”, parte a proiectului cu același titlu, desfășurat pe parcursul lunilor iunie, iulie și august.

Spectacolele din Piața Mare s-au încheiat duminică cu momente artistice care au ținut în priză publicul aproape șapte ore. După evoluția unor ansambluri folclorice și a Școlii Populare de Arte și Meserii „Ilie Micu”, Junii Sibiului l-au aniversat pe taragotistul Adrian Neamțu, într-un regal folcloric în care au fost invitați taragotiști de renume ai României, colegi de cântec ai artistului sibian, dar și oaspeții de onoare, Zoli Toth Project și maestrul Gheorghe Zamfir.

„Astăzi, la finalul unei ediții aniversare cu o încărcătură emoțională deosebită, doresc să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil ca Festivalul Internațional „Cântecele Munților” să își celebreze cea de-a 50-a ediție la Sibiu, cu aceeași pasiune și dăruire ca în prima zi.

Acest festival a fost, timp de jumătate de secol, o punte între generații, culturi și tradiții. Am trăit împreună momente unice, am aplaudat artiști din țară și din străinătate și am demonstrat încă o dată că folclorul este viu și continuă să inspire.

Le sunt recunoscătoare colegilor mei din echipă, partenerilor instituționali, artiștilor, invitaților și publicului nostru minunat, care a umplut sălile și piețele Sibiului cu bucurie, culoare și emoție autentică.

Ediția cu numărul 50 este mai mult decât un bilanț – este un nou început și un angajament de a păstra și duce mai departe moștenirea acestui festival emblematic pentru identitatea culturală a Sibiului și a României.

Mulțumesc tuturor pentru implicare, susținere și pentru că ați scris împreună cu noi încă o filă memorabilă în istoria Cântecelor Munților. Ne revedem la edițiile viitoare!”, declară Silvia Macrea, manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu și director al festivalului.