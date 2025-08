căpitanul lui fc hermannstadt afectat de înfrângeri. ”sunt momente când îmi vine să mă las”

„Am locuit la casă, la țară, toată ziua eram pe afară cu copiii, ne jucam cu mingea. Probabil toată lumea spărgea geamul la casă și la porți. Cred că toată ziua eram prin curte, pe unde prindeam, jucam fotbal. Cred că asta a fost, de acolo a plecat și pasiunea.”

Părinții săi i-au simțit pasiunea și l-au îndrumat către fotbal. „Au intervenit părinții. Au zis, gata, trebuie să mergem, că are prea multă energie, trebuie să-l dăm la fotbal. Sportul m-a maturizat mult, am învățat foarte multe. Nu am vrut să fiu fundaș, am jucat și la mijloc, antrenorul de la copii și juniori m-a mutat fundaș. Pentru mine era o bucurie să joc fotbal, deci nu era o problemă unde” a povestit căpitanul echipei sibiene. A început fotbalul la FC Oltchim, echipă care juca la Liga 3. A făcut pasul spre Liga 2 la CSM Rm. Vâlcea când avea 23 de ani și a jucat cinci sezoane în Zăvoi. A simțit că vrea o nouă provocare și a ajuns la la CS Mioveni, când avea 28 de ani.