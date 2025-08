csu sibiu și-a adus pivot american

CSU Sibiu a anunțat transferul pivotului american Keith Stone, care vine de la Iraklis (Grecia).

Keith Stone (28 ani) are o înălțime de 2,03 metri și a evoluat în NCAA timp de patru sezoane, mai întâi la University of Florida, între 2016 și 2019, iar apoi la University of Miami, în sezonul 2019–2020. Ulterior a mai evoluat și pentru Obras Sanitarias (Argentia), Elitzur Shomron (Israel) și Kagitspor (Turcia).

În sezonul 2024–2025, Keith Stone a evoluat pentru Iraklis BC (Grecia), echipă aflată în al doilea eșalon valoric al baschetului grecesc (HEBA A2).

Noul pivot al Sibiului a încheiat stagiunea cu medii de 9,0 puncte pe meci, 6,5 recuperări, 0,9 pase decisive, 1,1 intercepții și 0,9 capace, în aproximativ 23 minute jucate pe partidă.