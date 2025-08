zbor direct de la sibiu spre milano. vor fi 3 curse pe săptămână / video

Wizz Air va inaugura o nouă cursă de pe Aeroportul din Sibiu începând cu anul viitor. Sibienii vor putea zbura către o nouă destinație din Italia.

Din 6 ianuarie 2026, sibienii vor zbura din Sibiu către Milano – Bergamo. Prețurile biletelor vor porni de la 79 de lei. Zborurile vor fi operate în zilele de marți, joi și sâmbătă. Anunțul a fost făcut de Rado Andras, director de comunicare la Wizz Air.

„Mă bucur că sunt astăzi aici și vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Aceasta este prima mea vizită în Sibiu din păcate. Am văzut orașul de sus și promit că mă voi întoarce pentru că arată frumos. De 11 ani de când suntem în Sibiu, am transportat 3 milioane de oameni. Iubim acest oraș, de aceea am adus a doua aeronavă aici și am lansat noile rute din weekend. (…) Anunțăm astăzi noi rute care vor începe din ianuarie 2026. Este vorba despre cursa Sibiu către Milano Bergamo”, a anunțat Rado Andras.