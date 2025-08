imagini cu mașina care a plonjat în olt, marți dimineață / video

Un accident rutier s-a produs marți dimineața pe Valea Oltului. În imaginile cu mașina care a ajuns în râu se vede cum șoferul a pierdut controlul volanului și a lovit un stâlp de electricitate.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.



Un cetățean turc a ajuns cu mașina în Olt, în cursul zilei de marți. Acesta s-a autoevacuat. Imaginile cu accidentul au fost surprinse de un alt șofer care se afla în trafic.

În urma impactului, șoferul a intrat într-un stâlp de electricitate, iar circulația pe sensul de mers Râmnicu Vâlcea – Sibiu a fost blocată temporar, pentru a permite intervenția echipajelor. (DETALII AICI)