primele autobuze electrice din proiectul adi nord trans au sosit în mediaș / foto

Primăria Municipiului Mediaș, în calitate de lider de parteneriat al ADI Nord Trans a accesat un program de finanțare prin PNRR, pentru achiziționarea a 16 autobuze electrice, pentru dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcțională a asociației.

Astfel, a fost implementat proiectul „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcțională a ADI Nord Trans”, iar după semnarea contractului anul trecut cu BMC Truck&Bus, câștigătoarea licitației, pentru achiziția unor autobuze electrice, acestea au sosit la Mediaș.

În cadrul contractului, au fost achiziționate 16 autobuze electrice noi, în lungime de 10,8 metri, cu o capacitate de 25 locuri pe scaune și 53 locuri în picioare fiecare. De asemenea, în zona de nord a județului Sibiu vor fi amplasate 32 de stații de reîncărcare. Transportul efectuat pe rutele care vor deservi localitățile din nordul județului Sibiu va fi gestionat prin intermediul autogării din municipiul Mediaș, administrată de societatea Meditur. Autogara a fost inclusă într-un amplu proces de reparații și de modernizare, fiind realizate lucrări de reparații atât la clădirea autogării, la platforma betonată, cât și la stațiile pentru călători.

Întregul proiect vizează dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport într-un mod durabil, prietenos cu mediul, sigur și adaptat noilor tehnologii, pentru a sprijini dezvoltarea economică sustenabilă și creșterea capacității de reziliență, în zona de nord a județului Sibiu, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Nord Trans.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători eficient și prin crearea rețelei de transport cu vehicule electrice nepoluante, se vor asigura condițiile necesare pentru realizarea unui transfer sustenabil a unei părți din transportul privat către transportul public.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice. Valoarea totală este de aproximativ 50.000.000 lei.

ADI Nord Trans constă într-un parteneriat semnat de către 17 unități administrativ-teritoriale din nordul județului: municipiul Mediaș, orașele Copșa Mică și Dumbrăveni și comunele Alma, Ațel, Axente Sever, Bârghiș, Biertan, Blăjel, Brateiu, Dârlos, Hoghilag, Micăsasa, Moșna, Șeica Mică, Târnava, Valea Viilor, la care s-a adăugat comuna Bazna în luna iunie a acestui an.

„Conștient fiind de faptul că dacă “ nimeni nu te ajută, trebuie să te ajuți singur “ , în urmă cu mai bine de 4 ani i-am invitat pe primarii din 17 localități la o discuție pe tema înființării unei asociații care să rezolve problema transportului public de persoane în nordul județului Sibiu.

Cu excepția primarilor din comunele Bazna și Laslea, toți primarii au fost de acord că doar împreună putem să rezolvăm această problemă care devenise (mai ales în perioada pandemiei) tot mai critică.

Am trecut la constituirea asociației, colegii primari m-au ales președinte, iar obiectivul meu a fost acela de a găsi finanțare europeană pentru a achiziționa autobuze și de a rezolva problema transportului public de persoane în toate localitățile care au acceptat să facă parte din asociație.

Cu ajutorul unei firme de consultanță specializată în atragerea de fonduri europene, am găsit finanțare, am organizat licitația, am semnat contractul, iar acum munca în echipă a dat roade ținând cont că autobuzele electrice au ajuns deja la Autogara Mediaș.

Până când aceste autobuze vor fi puse în folosință mai trebuie parcurse câteva etape importante și anume :

⁠ ⁠montarea stațiilor de încărcare la capetele de traseu sau acolo unde este posibil ;

⁠ ⁠⁠atribuirea traseelor ;

⁠ ⁠⁠angajarea unui număr corespunzător de conducători auto, posesori ai unui permis de conducere cu categoria D.

Pe această cale țin să le mulțumesc tuturor primarilor care indiferent de orientarea politică sau de inerentele dispute, au pus pe primul loc interesul oamenilor pe care ii reprezintă.

Țin să îl felicit pe actualul primar al comunei Bazna pentru ca și-a exprimat dorința de a include și localitatea pe care o reprezintă în asociație un gest firesc pentru care are toată susținerea mea și a colegilor mei primari din asociație.

Continui să cred că nordul județului Sibiu poate să fie puternic doar dacă este unit și dacă noi primarii și consiliile locale reușim să atragem fonduri extrabugetare importante pentru dezvoltarea întregii zone și implicit pentru un trai mai bun pentru fiecare cetățean”, a declarat pe pagina sa de Facebook primarul Municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.”