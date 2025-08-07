Bărbat din Mediaș, reținut după ce a condus cu permisul suspendat.

Polițiștii rutieri din Mediaș au reținut un bărbat de 34 de ani, care este cercetat penal pentru că a condus un autovehicul deși avea permisul suspendat.

Ancheta arată că, pe 22 iunie, bărbatul a fost surprins conducând pe strada Stephan Ludwig Roth din Mediaș, iar în urma verificărilor s-a constatat că avea dreptul de a conduce suspendat. Mai mult, pe 4 august, același șofer a fost oprit din nou în trafic, pe strada Cloșca, iar polițiștii au confirmat că permisul său era în continuare suspendat.

În urma probelor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu. Ulterior va fi prezentat parchetului pentru o măsură preventivă.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș pentru infracțiunea de conducere fără drept.