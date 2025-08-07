bărbatul și copilul electrocutați la cârța au murit

Bărbatul și copilul electrocutați la Cârța după ce au ieșit dintr-o piscină gonflabilă au murit. Din păcate, eforturile medicilor au fost în zadar.

Un bărbat de 43 de ani și fiul lui, de 9 ani, cetățeni germani, au murit joi la Cârța după ce s-au electrocutat la ieșirea dintr-o piscină gonflabilă. „În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, cele două victime nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

În cauză, se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

