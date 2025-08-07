muzeul astra se implică în salvarea unei case de patrimoniu mistuite de flăcări în sălaj

Casa Lupuț, monument istoric de importanță națională din localitatea Cizer, județul Sălaj, grav afectată de un incendiu pe 25 iulie, va putea fi restaurată. Specialiștii estimează că aproximativ 85% din materialul original al casei – cunoscută și sub denumirea de „Casa Horea” – se află în stare bună și foarte bună de conservare.

Ciprian Ștefan, directorul general al Muzeului ASTRA din Sibiu și expert în restaurarea lemnului atestat de Ministerul Culturii, a evaluat recent starea monumentului și s-a declarat optimist în privința refacerii acestuia.

„Am fost ieri și am văzut casa. Vorbesc de cea originală, nu de anexele care erau replici. Materialul original, care a fost pus în casă, în proporție de 85%, este în regulă, e salvat, adică există. Pot să spun că 85%, dacă nu chiar 90% din materialul original al casei este salvat. Lemnul poate fi restaurat și casa poate fi reașezată în circuitul turistic”, a declarat Ciprian Ștefan pentru AGERPRES.

În urma incendiului au fost distruse cele trei clădiri cu acoperiș din paie din cadrul gospodăriei: casa propriu-zisă, șura tradițională și găbănașul, precum și o parte din anexele gospodărești, însă structura originală a monumentului a fost, în mare parte, salvată.

„Casa e din lemn de stejar. Stejarul stă foarte bine. Ce a ars și nu mai poate fi pus în operă este lemn nou. Nu a fost afectată structura originală a monumentului. Zidăria, cheutorile, structura de rezistență sunt în regulă”, a subliniat Ștefan.

Posibilă relocare și un nou concept turistic

Autoritățile locale, împreună cu specialiști în patrimoniu, iau în considerare mai multe variante de restaurare, inclusiv relocarea casei într-un spațiu mai accesibil. Potrivit primarului comunei Cizer, Felician Fărcaș, una dintre propuneri este reconstruirea casei pe un teren de aproximativ 12 hectare aflat în apropierea stadionului local.

„Am avut o întâlnire acolo cu domnul primar și sunt mai multe variante. Am dat niște sugestii pentru un nou concept. În primul rând, ar fi să se schimbe locația. Locația actuală este greu accesibilă și e păcat, că această casă va deveni, cumva, o vedetă. Din informațiile pe care le avem, ar fi singura casă rămasă în picioare, într-adevăr, construită de Horea și de meșterii lui”, a precizat Ciprian Ștefan.

Directorul Muzeului ASTRA propune ca noul proiect să includă nu doar reconstrucția casei, ci și prezentarea evolutivă a arhitecturii vernaculare din zona Cizer, transformând astfel gospodăria într-un punct de atracție cultural-turistică cu rol educativ și economic pentru comunitate.

„E o zonă foarte importantă pentru noi, etnografii, pentru ceea ce înseamnă peisaj cultural. Restaurarea poate genera plusvaloare prin evenimente cultural-educaționale și poate sprijini inclusiv bugetul primăriei. Așa facem și la Muzeul ASTRA – dezvoltăm prin cultură din toate punctele de vedere, nu doar cultural, social sau educațional, ci și economic, fără a transforma totul într-un produs comercial”, a explicat Ștefan.

Finanțare din mai multe surse

Potrivit Doinei Cociș, directorul Direcției Județene pentru Cultură Sălaj, refacerea Casei Horea va beneficia de fonduri din mai multe surse: asigurarea de 750.000 de lei pentru imobilul afectat, dar și fonduri potențiale de la Institutul Național al Patrimoniului, prin Timbrul Monumentelor Istorice, destinate intervențiilor de urgență.

„Am avut o discuție foarte bună atât cu domnul Ciprian Ștefan, cât și cu primarul comunei. Din fericire, imobilul era asigurat, iar suma poate contribui esențial la restaurare. Și eu sunt optimistă că se poate face la Cizer un proiect deosebit”, a declarat Doina Cociș.

De asemenea, în cadrul discuțiilor, a fost adusă în atenție și posibilitatea relocării casei natale a sculptorului Victor Gaga din localitatea Pria, tot în Cizer, în cadrul unui concept mai amplu de revitalizare a patrimoniului cultural și arhitectural.

Implicare voluntară și sprijin de specialitate

Ciprian Ștefan a anunțat că va lucra ca voluntar în acest proiect, iar Muzeul ASTRA va încheia un parteneriat cu Primăria Cizer pentru conservarea obiectelor din interiorul casei până la finalizarea lucrărilor.

În prezent, Poliția din Sălaj a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă în urma incendiului care a afectat grav gospodăria Casa Lupuț și s-a extins și la școala din apropiere.