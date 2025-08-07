csu sibiu a adus un pivot american din belgia

CSU Sibiu a anunțat joi seară transferul pivotului american Brayden Parker (26 ani), care vine de la Mechelen (Belgia).

Noul pivot al sibienilor Parker are o înălțime de 2,03 metri și și-a desfășurat întreaga carieră universitară în NCAA, evoluând în perioada 2019 – 2023 pentru Idaho State University.

Performanțele sale din NCAA l-au propulsat în top 10 all-time al universității la mai multe categorii statistice, inclusiv puncte marcate, recuperări, blocaje și eficiență la aruncările din acțiune.

În 2024, Brayden a semnat primul său contract profesionist în Europa cu Kangoeroes Mechelen (Belgia), echipă din BNXT League. În sezonul 2024/2025, a înregistrat medii de 9,2 puncte, 6,2 recuperări, 1,0 capace și 0,8 pase decisive pe meci, în aproximativ 22 de minute petrecute pe teren. S-a despărțit de echipa belgiană la jumătatea lunii aprilie, după ce a suferit o accidentare.

Pe postul de pivot mai este un alt american, Keith Stone, care vine de la Iraklis (Grecia). CSU Sibiu i-a mai transferat pe MJ Randolph (BK Ventspils), Andreas Blidaru (CS Vâlcea 1924), David Fîntînă (U-BT Cluj-Napoca) și Eduard Roschnafsky (Rapid București).