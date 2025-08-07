doliu în familia coposu: a murit steluța, sora cea mică a lui corneliu coposu

Sora cea mică a lui Corneliu Coposu, Steluța Lucia Rodica Coposu, a murit joi la vârsta de 93 de ani. Ea era președinte al Fundației Corneliu Coposu.
Steluța Lucia Rodica Coposu a murit joi dimineața.
Președinte al Fundației Corneliu Coposu, Steluța Lucia Rodica Coposu era sora cea mai mică a Seniorului și ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu.
S-a născut la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, jud. Sălaj.
„Rodi s-a născut sub semnul Balanței, care nu i-a fost favorabilă și care, arareori, a înclinat în favoarea ei. Venirea ei pe lume a fost marea bucurie a vieții mele. Dumnezeu mi-a dăruit o jucărie vie de care am beneficiat trei ani neîntrerupt (până în momentul când a plecat la liceu, la Beiuș – n.n.). Îmi amintesc și eu (și spuneau și părinții) că a fost copilul cel mai cuminte și cel mai puțin pretențios dintre noi, pregătită parcă pentru viața ce o aștepta. Era veșnic surâzătoare, cu un păr bogat blond și ondulat și cu două gropițe mici, veșnic prezente pe fețișoara ei veșnic surâzătoare” (Flavia Bălescu Coposu).
Steluța Lucia Rodica Coposu a urmat cursurile primare în 4 localități diferite: clasa I-a la Bobota, clasa a II-a, în comuna Coșlariu (jud. Alba), clasa a III-a în comuna Oarda de jos (jud. Alba) și clasa a IV-a, la Școala nr. 2 din Alba-Iulia.
A urmat Liceul de fete din Alba-Iulia (1943-1944) iar mai apoi între 1944-1947 Școala Centrală de fete din București. Între 1947-1951 a urmat cursurile Liceului de fete nr. 12 (azi, Colegiul „Titu Maiorescu”).
Între anii 1951-1956 a urmat cursurile Institutului Politehnic din București. Împreună cu sora sa, Flavia, a susținut familia din bursa primită ca elevă.
Între 1956-1991 a lucrat la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București.
La 17 iulie 1996, împreună cu sora ei, Flavia Bălescu-Coposu, au decis să înființeze Fundația Corneliu Coposu, în memoria fratelui lor dispărut cu un an mai devreme.
În anul 2009, alături de sora sa Flavia, a fost decorată de Majestatea Sa, Regele Mihai I al României, cu Crucea Casei Regale a României.
„Pentru familie, ea a devenit stâlpul siguranței. Și-a dedicat întreaga capacitate materială și spirituală pentru folosul familiei și al tuturor celor care i-au cerut sprijinul. Generozitatea a moștenit-o de la mama, toleranța și dragostea de oameni de la Cornel, spiritul de dreptate de la tata și de la Doina și se poate spune că a cules de la fiecare dintre noi calitățile pe care nu le-a păstrat pentru ea, ci le-a dăruit celor ce aveau nevoie” – Flavia Bălescu Coposu.
