donald trump anunță posibile discuții de pace cu putin și zelenski

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că există „perspective foarte bune” pentru o întâlnire la nivel înalt cu Rusia, care ar putea duce la încheierea războiului din Ucraina. Discuțiile dintre Putin și Trump ar putea avea loc săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni.

„Am avut astăzi discuții foarte bune cu președintele Putin și există șanse foarte mari să putem pune capăt – sfârșitul, sfârșitul drumului, sfârșitul acelui drum”, a declarat el în Biroul Oval, când a fost întrebat despre șansele unei întâlniri în viitorul apropiat. „Acest drum a fost lung și continuă să fie lung, dar există șanse mari ca o întâlnire să aibă loc foarte curând”, a spus el, potrivit CNN.

Comentariile lui Trump au urmat unei întâlniri la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și trimisul american Steve Witkoff – deși Trump a spus că nu a existat nicio „descoperire” între cei doi și a refuzat să comenteze când a fost întrebat despre calendarul unui acord, spunând „Am mai fost dezamăgit de acesta (de Putin – n.r.) și înainte”.

Anterior, în urma întâlnirii dintre Putin și Witkoff, Trump le-a spus liderilor europeni într-o convorbire telefonică că dorește să se întâlnească în curând – posibil chiar săptămâna viitoare – cu Putin, urmată de discuții trilaterale cu liderul rus și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. O sursă din cadrul unui guvern european a confirmat, de asemenea, conținutul convorbirii.

Doi oficiali ai Casei Albe au declarat pentru CNN că Putin a sugerat o întâlnire cu Trump în timpul întâlnirii față în față a liderului rus cu Witkoff la Moscova.

Asistenții lui Trump au început imediat să planifice aceste întâlniri, potrivit celor doi oficiali ai Casei Albe. Deși călătoriile prezidențiale și o întâlnire importantă cu doi lideri mondiali ar necesita în mod normal timp pentru planificare, acești oficiali au menționat că Trump își îndemna echipa să acționeze rapid.

Nu s-a stabilit încă locația, dar sunt în discuție mai multe opțiuni, potrivit Casei Albe. Aceasta a declarat că discuțiile ar putea avea loc săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni.