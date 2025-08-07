funeraliile de stat în desfășurare: sicriul lui ion iliescu va fi dus spre cimitirul ghencea / live video

A început momentul religios la catafalcul fostului președinte Ion Iliescu în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. Sicriul este așezat în centrul atenției, iar soborul de preoți, condus de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Bucureștiului, a intrat în sală pentru a oficia slujba de pomenire.

Printre oficialitățile prezente se numără foști premieri ai României, precum Viorica Dăncilă, Adrian Năstase, Marcel Ciolacu, Nicolae Văcăroiu și Theodor Stolojan, dar și actualul premier Ilie Bolojan, alături de mai mulți miniștri.

Lipsa cea mai remarcată este cea a președintelui în funcție, Nicușor Dan, care, deși se află în Palatul Cotroceni, nu a confirmat participarea la funeralii.

La ora 10:10 va începe ceremonia Gărzii la Catafalc, urmată de un moment de reculegere și apoi ridicarea sicriului, care va fi purtat spre ieșirea oficială a Palatului Cotroceni. Cortegiul va continua apoi spre Biserica Cotroceni, unde între orele 10:30 și 11:30 se va oficia slujba religioasă de înmormântare.

Ceremonia se va încheia cu înmormântarea la Cimitirul Militar Ghencea III, în prezența familiei și apropiaților.

Fostul președinte Ion Iliescu s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, după o lungă suferință cauzată de cancer pulmonar.