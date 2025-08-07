instituții din sibiu cu drapelul coborât în bernă, în ziua de doliu național pentru ion iliescu

Drapelele de la Prefectura Sibiu și Muzeul Național Brukenthal au fost împodobite astăzi cu funde negre, în semn de doliu pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu, care s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani.

Decizia de a marca public decesul fostului șef al statului a fost luată la nivel național, iar mai multe instituții din județul Sibiu au ales să se alinieze simbolic momentului. La intrarea în sediul Prefecturii, drapelul României a fost arborat cu o panglică neagră, un gest de respect față de figura politică ce a marcat decisiv tranziția României post-comuniste.

Un gest similar a fost făcut și de către Muzeul Național Brukenthal, unde, lângă steagul oficial, a fost adăugată o fundă neagră, reflectând solemnitatea momentului.