instituții din sibiu cu drapelul coborât în bernă, în ziua de doliu național pentru ion iliescu

Drapelele de la Prefectura Sibiu și Muzeul Național Brukenthal au fost împodobite astăzi cu funde negre, în semn de doliu pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu, care s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani.
Decizia de a marca public decesul fostului șef al statului a fost luată la nivel național, iar mai multe instituții din județul Sibiu au ales să se alinieze simbolic momentului. La intrarea în sediul Prefecturii, drapelul României a fost arborat cu o panglică neagră, un gest de respect față de figura politică ce a marcat decisiv tranziția României post-comuniste.
Un gest similar a fost făcut și de către Muzeul Național Brukenthal, unde, lângă steagul oficial, a fost adăugată o fundă neagră, reflectând solemnitatea momentului.
Ultima oră
- România, campioană la creșterea prețurilor chiriilor din Uniunea Europeană acum 38 de minute
- Primăria invită sibienii să-și spună părerea despre cum văd modernizarea centrului istoric acum 2 ore
- Ponturi de timp liber în weekend-ul care urmează: Petreceri, Concerte pe acoperiș, filme de top la CineGold și Tiff, printre opțiuni acum 2 ore
- Bărbatul și copilul electrocutați la Cârța au murit acum 2 ore
- Trump afirmă că Putin ar accepta negocieri dacă sunt discutate schimburi de teritorii cu Ucraina acum 3 ore