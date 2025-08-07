intervenție majoră la cârța: bărbat și copil găsiți inconștienți după ce s-au electrocutat în piscină / update

Patru echipaje medicale și două elicoptere SMURD intervin de urgență în localitatea Cârța, acolo unde două persoane sunt inconștiente. Este vorba despre un copil și un adult care s-au electrocutat.

UPDATE 3

Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, bărbatul și fiul lui au murit. (Detalii AICI)

UPDATE 2

Bărbatul și copilul sunt cetățeni străini. Potrivit surselor Ora de Sibiu, aceștia au cetățenie germană. „Din primele cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 43 de ani și un minor de 9 ani, cetățeni străini, s-ar fi aflat lângă o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

UPDATE 1

Potrivit primelor informații, un copil și un adult s-au electrocutat când au ieșit dintr-o piscină gonflabilă. „Din primele informații bărbatul în vârstă de aproximativ 40 de ani și minorul în vârstă de aproximativ 9 ani s-au electrocutat la ieșirea dintr-o piscină gonflabilă. În aceste momente ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viața”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

ISU Sibiu a intervenit de urgență în localitatea Cârța pentru a acorda asistență medicală pentru două persoane aflate în stare de inconștiență, în stop cardio-respirator. Este vorba despre un bărbat de 43 de ani și un copil de 9 ani. „La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic o autospecială de primă intervenție și una de stingere, precum și două ambulanțe SAJ. De asemenea, intervin și elicopterele SMURD Brașov și Tg. Mureș. Este vorba de un adult și un minor, se aplică manevre de resuscitare”, informează reprezentanții ISU Sibiu. Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii.