iulie 2025 a fost printre cele mai fierbinți luni din istorie

Luna iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată la nivel global de la începutul monitorizărilor meteorologice, au anunțat joi oamenii de știință ai Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene. Turcia, record național, cu peste 50 de grade Celsius.

Temperatura medie globală a aerului la suprafață a fost în iulie de 16,68 grade Celsius, cu 0,45 grade peste media perioadei 1991-2020 pentru această lună. Deși iulie 2025 nu a depășit recordurile stabilite în iulie 2023 și 2024, temperatura globală medie a fost cu 1,25 grade mai ridicată față de perioada preindustrială (1850-1900), când au început arderile industriale ale combustibililor fosili, scrie Mediafax.

Turcia a înregistrat un record național de temperatură de 50,5 grade Celsius.

„Deși recentul șir de recorduri globale de temperatură s-a oprit — pentru moment —, acest lucru nu înseamnă că schimbările climatice s-au oprit. Am continuat să fim martorii efectelor unei lumi în încălzire, prin evenimente precum valurile de căldură extreme și inundațiile catastrofale în luna iulie”, a declarat Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus, citat de Reuters.

Perioada august 2024 – iulie 2025 a fost cu 1,53 grade Celsius mai caldă decât nivelurile preindustriale, depășind astfel pragul de 1,5 grade stabilit în Acordul de la Paris, care vizează limitarea încălzirii globale.

Principala cauză a schimbărilor climatice rămâne emisia gazelor cu efect de seră generate de arderea combustibililor fosili. Anul trecut a fost cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial.

Deși pragul de 1,5 grade Celsius nu a fost oficial depășit pe termen lung, unii oameni de știință avertizează că menținerea sub acest nivel nu mai este realistă și solicită guvernelor să accelereze reducerea emisiilor de CO2 pentru a limita creșterea evenimentelor meteorologice extreme.

Serviciul Copernicus dispune de date climatice înregistrate din 1940, corelate cu informații globale care datează din 1850.