liturghie arhierească la schitul din păltiniș la 100 de ani de la întemeiere. mitropolitul laurențiu a hirotonit un preot / foto

Schitul „Schimbarea la Faţă a Domnului” și „Buna Vestire” din stațiunea Păltiniș, județul Sibiu, a marcat luni, 6 august, hramul de vară și 100 de ani de la întemeierea așezământului monahal. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Din sobor au făcut parte exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, arhimandritul Calinic Teslevici, arhimandritul Valeriu Luca – starețul schitului, precum și alți clerici din eparhie. Zeci de credincioși din localitățile apropiate, dar și pelerini din alte zone ale țării, au participat la slujba arhierească.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Dorin Marian Ilea a fost hirotonit preot de către Înaltpreasfințitul Laurențiu. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația praznicului Schimbării la Față a Domnului, subliniind revelarea slavei dumnezeiești înainte de Pătimirile Mântuitorului.

„Lumina care a strălucit din Hristos pe muntele Tabor nu a venit din afară, ci a izvorât din interiorul Său, arătându-le ucenicilor că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, a transmis Părintele Mitropolit.

Momentul festiv a fost marcat și de sfințirea crucii ce va fi așezată pe noul altar de vară al schitului. De asemenea, ierarhul a oferit așezământului un al treilea hram, cel al Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Arhimandritul Valeriu Luca, starețul schitului, a mulțumit Înaltpreasfințitului Laurențiu pentru binecuvântarea adusă obștii monahale și tuturor celor prezenți. Sărbătoarea s-a încheiat cu un parastas săvârșit în memoria Mitropolitului Nicolae Bălan, la 70 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.