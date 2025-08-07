mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video

Vecinii lui Mihai, tânărul de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din cartierul Hipodrom III din Sibiu, sunt șocați de tragicul eveniment. Aceștia îl considerau un băiat respectuos și cuminte.

video
play-rounded-fill
Tânărul a căzut în jurul orei 4:30, de la etajul 10 al unui bloc din cartierul Hipodrom III din Sibiu. Cu doar câteva minute înainte, vecinii au auzit strigăte din apartamentul băiatului. Înainte de tragicul eveniment, Mihai, tânărul decedat, a aruncat pe geam monitorul, tastatura și un încărcător de laptop.

mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video

Vecinii au auzit strigăte din apartamentul tânărului, după care au auzit sirenele echipajelor de intervenție. Imediat, și-au dat seama că este vorba despre o tragedie. „Prima dată s-au auzit țipete, ca și cum se ceartă cineva. Tot zicea Gabriela, Ștefania, Maria. Din cauza gălăgiei s-a trezit și fiica mea, dar ne-am gândit că e cineva beat. Mai târziu am auzit o bubuitură mare. Atunci soțul s-a uitat pe geam și l-a văzut pe tânăr jos. Înainte de asta, băiatul aruncase și un televizor pe geam. Fata l-a auzit cum striga că „ se sinucide”. Îl știam din vedere, deci ne salutam și în lift. Era respectuos, nu se vedea că are probleme”, a spus Anca, o localnică din bloc.

Citește și: Noi detalii despre tânărul care a căzut de la etajul 10. Certuri în apartament înainte de tragedie

mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video    mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video

Dan, un alt vecin al băiatului spune că a auzit strigăte din apartamentul acestuia. „Am auzit o voce de băiat mai tânăr care zbiera tare, parcă era drogat. Zbiera urât de tot și parcă înjura cineva. Mi se părea că striga „Andrei”. Zbiera urât de tot”, a spus Dan, un alt vecin al băiatului care s-a aruncat de la etaj.

O altă vecină îl descrie pe băiat ca fiind respectuos. „Am auzit gălăgie, poliția și ambulanța. Am auzit că s-a aruncat de la etajul 10 un băiat de 18 ani. Păcat de el. Era un băiat cuminte și respectuos. Nu credeam că poate face așa ceva”, a spus o altă vecină.

mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video

În momentul tragediei, Mihai era singur acasă. Mama lui se afla în vacanță la mare, iar tatăl era plecat într-o cursă, fiind șofer de meserie. Vecinii îl descriu ca pe un băiat respectuos, liniștit și fără antecedente de comportament problematic.

mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video mărturiile vecinilor tânărului de 18 ani care s-a aruncat de la etajul 10. „păcat de el. era un băiat respectuos” / foto video

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs decesul tânărului. 

Citește și: Consternare la Colegiul Energetic, după moartea tânărului căzut de la etajul 10: „Era un elev liniștit”

Ultima oră