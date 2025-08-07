noi detalii despre tânărul care a căzut de la etajul 10. certuri în apartament înainte de tragedie

Un tânăr în vârstă de 18 ani a murit, joi dimineață, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din cartierul Hipodrom III din Sibiu. Oamenii legii fac cercetări și au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Alarma s-a dat în jurul orei 04:30. Un bărbat a sunat la 112 anunțând că un tânăr a căzut de la etajul 10 al unui bloc aflat la intersecția străzilor Oștirii și Rahovei. La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje ale poliției, dar și echipaje medicale. Salvatorii au încercat să îl resusciteze pe tânăr, întrucât se afla în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor efectuate, sibianul nu a mai putut fi salvat. (Detalii AICI)

Zgomote în apartament înainte de tragedie

Sursele Ora de Sibiu spun că, înainte de tragedie, s-ar fi auzit zgomote din apartamentul tânărului. Acesta s-ar fi certat cu o persoană la telefon. Un vecin ar fi sunat la poliție pentru a sesiza vacarmul. Câteva minute mai târziu, tânărul s-a prăbușit de la etajul 10 al apartamentului în care locuia.

Se pare că tânărul era singur acasă, tatăl lui fiind plecat în străinătate, iar mama la mare. Nu se știe în acest moment dacă a lăsat un bilet de adio ori dacă a căzut în mod accidental de la etaj.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs decesul tânărului.