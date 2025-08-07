noi informații despre starea sibianului rănit la beach, please. ce spun medicii

Vești bune pentru adolescentul sibian rănit grav la festivalul „Beach, Please!”. Potrivit declarațiilor oficiale oferite de purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie Sibiu, Ioana Mătăcuță, Nicolas, elev al Liceului de Artă din Sibiu, a fost externat după 4-5 zile de spitalizare, în stare generală bună.

„A fost externat în stare bună, după câteva zile de supraveghere atentă în cadrul secției de Chirurgie Pediatrică. Evoluția post-traumatică a fost favorabilă, iar starea sa s-a menținut stabilă pe tot parcursul internării. S-a realizat și controlul postexternare care atestă o evoluție bună.”, a adăugat reprezentanta unității medicale.

Tânărul a fost transferat de urgență la Sibiu cu un elicopter SMURD, după ce fusese stabilizat de echipele medicale din Constanța. El a suferit leziuni grave la plămâni, ficat, rinichi, umăr și picior, în urma unui incident șocant petrecut în timpul concertului susținut de rapper-ul american Destroy Lonely. Nicolas a declarat că artistul l-ar fi împins de pe scenă, în ciuda faptului că a refuzat verbal să sară.