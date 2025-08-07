o sibiancă dă tonul empatiei în românia - cristina corciu introduce ascultarea activă: ”puțini știu că există”

Cristina Corciu este sibianca care a renunțat la un loc de muncă stabil, într-o instituție publică, pentru a urma un drum mai puțin cunoscut, dar cu un impact profund: numerologia. Recent, a adus pentru prima dată în România și conceptul de ascultare activă, într-o formă aplicată, accesibilă oricui simte nevoia să fie ascultat cu adevărat, fără judecăți, fără etichete, într-un spațiu sigur și confidențial.

Cristina nu doar ascultă, devine o oglindă, un sprijin, o prezență autentică pentru cei care au nevoie să se audă pe ei înșiși vorbind, să-și înțeleagă emoțiile, gândurile și comportamentele. Toate acestea se întâmplă în cadrul ședințelor de ascultare activă.

„Am lucrat 20 de ani într-o instituție publică. La un moment dat, am simțit că nu mă mai regăsesc. Am descoperit numerologia printr-o prietenă și, pentru mintea mea analitică, a fost ca un declic. Am început să studiez și nu m-am mai putut opri. Totul s-a schimbat. Am început să văd viața dintr-o altă perspectivă”, povestește Cristina.

Cristina spune că susținerea familiei a fost foarte importantă în momentul când a decis să pornească pe un alt drum. „La început, familia a fost reticentă. Nu înțelegeau de ce aș renunța la un loc sigur pentru ceva atât de diferit. Dar viața mi-a arătat că funcționează. Am avut un sprijin uriaș din partea soțului meu, iar asta a contat enorm. Este important să ai măcar o persoană care crede în tine”, mărturisește aceasta.

„Mi-am dat seama cât de rar suntem ascultați”

Încet, Cristina și-a construit propriul drum. A început să combine numerologia – ca instrument de autocunoaștere – cu ascultarea profundă, o practică pe care o întâlnise în străinătate și care, spune ea, i-a schimbat complet modul în care se raportează la oameni.

„Este un tip de ascultare profundă, atentă, prezentă. Când am început să o practic, mi-am dat seama cât de rar suntem cu adevărat ascultați. Oamenii vin la ședințe, vorbesc, dar observ că, de fapt, nici ei nu sunt atenți la ce spun. Ascultarea activă creează acel spațiu unde pot să se audă, să se reflecte”, a spus sibianca.

Cristina explică faptul că nu suntem educați să ascultăm. „Școala ne învață să citim, să scriem, dar nu să ascultăm. Deși vorbim, în medie, cu 120 până la 200 de cuvinte pe minut, gândim mult mai repede, studiile arată că mintea noastră poate procesa informații de aproximativ 4–6 ori mai rapid decât ritmul vorbirii. Asta înseamnă că, atunci când ascultăm pe cineva, o mare parte din atenția noastră rămâne nefolosită, se duce în altă parte. Nu suntem cu adevărat prezenți”, a mărturisit aceasta.

„Oamenii nu vor mereu soluții. Vor să fie auziți”

În ședințele de ascultare activă, nu există sfaturi sau diagnostice. Este vorba despre conexiune, acceptare și empatie. „Oamenii merg la psiholog sau la coach pentru a primi soluții. Dar mulți nu caută soluții, ci doar un spațiu în care să se simtă înțeleși. Să știe că pot vorbi fără să fie întrerupți, fără să fie catalogați. Vor doar să fie auziți, să se simtă în siguranță. Ascultarea activă oferă exact acest lucru – un spațiu în care persoana reflectă asupra propriilor emoții și comportamente. Eu sunt doar o oglindă”, adaugă Cristina.

Numerologia, un instrument de autocunoaștere

Pe lângă ascultare activă, Cristina lucrează și cu numerologia, o știință străveche cunoscută încă din vremea lui Pitagora, care folosește cifrele pentru a înțelege structura emoțională și psihologică a unei persoane. „Numerologia este ca un manual de utilizare al omului. Așa cum o mașină de spălat vine cu instrucțiuni, și noi avem nevoie de un ghid pentru a ne înțelege mai bine pe noi înșine. Prin cifre, putem descoperi blocaje, tipare, puncte forte. Totul se echilibrează în interiorul nostru când începem să ne cunoaștem cu adevărat”, spune sibianca.

Ce oferă Cristina, concret

Cristina oferă ședințe de ascultare activă, online sau față în față, în funcție de disponibilitate. Spațiul pe care îl creează este unul confidențial, empatic și lipsit de judecată. „Cheia este empatia. Să mă pun în papucii celuilalt, fără să-l schimb, fără să-l analizez. Nu sunt psiholog, nu sunt coach, nu dau verdicte. Sunt acolo ca omul să se poată exprima liber, să-și audă gândurile și emoțiile”, spune aceasta.

Cristina vede ascultarea activă ca pe un refugiu pentru suflet. Un loc în care poți vorbi despre anxietate, stres, singurătate sau pur și simplu despre ce simți – fără să fii întrerupt, fără să te temi că vei fi judecat. „Nu ofer soluții. Nu impun nimic. Doar ascult, reflectez și creez un spațiu în care omul poate să-și clarifice singur ce e important pentru el. Atât de mulți oameni au nevoie de asta, dar puțini știu că există”, spune aceasta.

Serviciul Cristinei este disponibil online, oriunde te-ai afla. Poți să programezi o sesiune atunci când ai nevoie să fii auzit, înțeles și susținut, fără presiune, fără grabă, fără așteptări. Pentru detalii și programări, Cristina poate fi contactată pe WhatsApp la 0735 707 850.