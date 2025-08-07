primăria agnita a cumpărat 3 autobuze electrice. curse către coveș, ruja și iacobeni

Primăria Agnita a cumpărat 3 autobuze electrice care să efectueze curse între oraș și localitățile învecinate. Contractul pentru livrarea mijloacelor de transport în comun și a stațiilor de încărcare s-a ridicat la 6,6 milioane lei.

Firma Anadolu Automobil Rom SRL din Ilfov a câștigat contractul privind achiziționarea a trei autobuze electrice de către Primăria Agnita. Noile mijloace de transport în comun vor circula pe traseul Coveș-Agnita-Ruja-Iacobeni și retur. Pe lângă cele trei autobuze electrice, vor fi livrate și 6 stații de încărcare, două dintre ele pentru încărcare rapidă.

„Pentru dezvoltarea unei structuri urbane durabile, prin reducerea utilizării autovehiculelor particulare, încurajarea utilizării transportului public, cât și cel nemotorizat în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, în cadrul proiectului UAT AGNITA dorește achiziționarea a 3 autobuze nepoluante de 10 metri cu acționare complet electrică (…), 4 stații încărcare lentă (compatibila autobuzelor livrate), 2 stații încărcare rapidă. Autobuzele vor fi categoria M3, destinate transportului public de călători în Agnita și împrejurimi, dotate cu echipamente și sisteme de comunicare și informare dinamică a pasagerilor în interiorul mijloacelor de transport și în stațiile de așteptare transport în comun”, se arată în descrierea licitației pentru atribuirea contractului.

Valoarea contractului pentru achiziționarea autobuzelor și a stațiilor este 6.600.000 lei.