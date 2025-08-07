primăria invită sibienii să-și spună părerea despre cum văd modernizarea centrului istoric

Sibienii sunt invitați să participe la un chestionar prin care Primăria vrea să identifice prioritățile pentru reorganizarea spațiului public din centrul istoric. Operatorii din HoReCa sunt îndemnați și ei să participe la această consultare publică.

Primăria municipiului Sibiu a semnat în luna mai a acestui an un contract de prestări servicii cu societatea UNITH2B, o firmă specializată de arhitectură, având ca obiect realizarea unui Studiu privind resistematizarea și optimizarea utilizării spațiului public în centrul istoric al Municipiului Sibiu.

După realizarea unei analize diagnostic preliminare, urmează ca în perioada 8–17 august 2025, să se desfășoare o campanie de consultare publică ce are drept scop identificarea priorităților pentru reorganizarea și optimizarea utilizării spațiului public din centrul istoric.

„Centrul istoric al Sibiului este una dintre cele mai valoroase zone ale orașului și probabil printre cele mai vizitate destinații din țară. Unicitatea sa nu vine doar prin frumusețea și autenticitatea arhitecturală, ci și prin efortul constant din ultimele decenii de reabilitare și revitalizare realizat de administrația locală împreună cu proprietarii privați responsabili și implicați, fapt dovedit atât prin distincția din Ghidul Verde Michelin oferită Pieței Mici, dar și prin multitudinea de evenimente desfășurate aici an de an. Tocmai de aceea, ne dorim ca acest spațiu să fie gestionat cu responsabilitate și echilibru, motiv pentru care invit atât cetățenii, cât și operatorii HoReCa să participe activ la procesul de consultare publică, pentru ca împreună să definim reguli corecte, care pun în valoare patrimoniul, dar și energia vie a comunității locale”, spune Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

Această inițiativă face parte dintr-un studiu urban detaliat care va sta la baza viitoarelor decizii privind amenajarea, funcționalitatea, estetica și reglementarea zonei centrale.

Chestionarul este anonim, iar completarea acestuia durează aproximativ 10–15 minute. Răspunsurile vor contribui la definirea unui imagini mai clare a nevoilor comunității și conturarea unor soluții realiste.

Participarea cetățenilor este esențială pentru un centru istoric primitor și funcțional, atât pentru mediul de afaceri, locuitori, dar și pentru vizitatori. Perioada de desfășurare a consultării publice: 8–17 august 2025. Chestionarul online va fi disponibil pe www.sibiu.ro începând de vineri, 8 august.