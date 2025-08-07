s-a descoperit cu ce au fost spălate pe cap fetițele din rășinari aduse în comă la spital

Cele două fetițe din Rășinari, aduse în comă la spital după ce sora lor mai mare le-a spălat cu o substanță chimică pe cap, au fost externate. S-a descoperit și despre ce substanță a fost vorba.

Două fete, în vârstă de 5 și 9 ani, au fost duse la spital, în seara zilei de 28 iulie, după ce în aceeași zi, sora lor mai mare, în vârstă de 17 ani, le-a spălat pe cap cu o substanță chimică. Minorele au intrat în comă, astfel că au fost internate imediat pe secția ATI a Spitalului Clinic de Pediatrie. Treptat, starea lor de sănătate s-a îmbunătățit și, din fericire, de curând au fost externate.

Medicii spun că surorile au fost spălate pe cap cu o substanță folosită pentru deparazitarea oilor. „Substanța folosită se numește Diazinol, un antiparazitar de uz veterinar, un insecticid organofosforic”, a precizat medicul Ioana Mătăcuță, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie din Sibiu.

Sursele Ora de Sibiu spun că sora fetițelor a încurcat recipientul cu șampon cu altul în care se afla această substanță.

Citește și: Fetițe aduse în comă la spital în Sibiu, după ce sora le-a spălat pe cap cu chimicale