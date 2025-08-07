ponturi de timp liber în weekend-ul care urmează: petreceri, concerte pe acoperiș, filme de top la cinegold și tiff, printre opțiuni

Weekendul 8–10 august 2025 aduce la Sibiu un val de evenimente pentru toate gusturile: de la concerte rafinate și spectacole pentru copii, până la drumeții spectaculoase în Făgăraș și petreceri de noapte cu priveliști de neuitat. Dacă nu ți-ai făcut încă planuri, îți prezentăm o selecție de activități care merită luate în calcul.

Filarmonica de Stat Sibiu își deschide din nou porțile pentru iubitorii muzicii, cu două evenimente speciale sâmbătă, 9 august. Dimineața, de la ora 10:00, în Sala „Henry Selbing”, are loc un concert educativ intitulat „Anotimpurile” – o incursiune muzicală menită să încânte copiii și să le deschidă gustul pentru muzica clasică.

Seara, începând cu ora 20:00, tot la Filarmonică, iubitorii operei sunt invitați la un concert deosebit cu soprana Diana Țugui și tenorul Salvatore Cordella, într-o atmosferă elegantă, pe acoperișul clădirii. Detalii aici

Concert de orgă la Biserica Evanghelică

Pentru cei care preferă sunetul orgii și acustica impunătoare a catedralelor, Parohia Evanghelică C.A. Sibiu continuă tradiția concertelor de muzică clasică. Sâmbătă, de la ora 19:00, în Catedrala Evanghelică din Piața Huet, are loc un nou recital de orgă.

Filme noi, la Cinegold

Pe marele ecran, CineGold Sibiu vine cu premiere și filme în vogă, ideale pentru o după-amiază relaxantă sau o seară de weekend. „Să o aduci înapoi”, „Un polițist cu explozie întârziată”, „Vinerea și mai trăsnită” sau „Arme” sunt printre cele mai noi filme care pot fi văzute în acest weekend.

Consultă programul cinematografului pentru cele mai noi producții AICI.

Spectacol la Grădina BIS

Pentru familii, duminică dimineață este rezervată teatrului. La Grădina BIS, începând cu ora 10:00 (accesul de la 09:30), se joacă în premieră spectacolul pentru copii „Gipiri și Labongo – Povești africane 2”. Detalii aici

Transylvania Classic

Transylvania Classic, raliul de regularitate cu mașini clasice, electrice și young-timer, se desfășoară în perioada 7–9 august, adunând în centrul Sibiului pasionați de automobilism și nostalgici ai vremurilor trecute. Evenimentele principale au loc între orele 19:00 și 20:30, în fiecare seară. Detalii aici

Mega petrecere la Zorabia

Tot sâmbătă, iubitorii de petreceri în aer liber sunt invitați la „Amurg by Cotton”, un eveniment desfășurat într-un cadru spectaculos: Zorabia Panorama View. De la ora 21:00 și până în zori, muzica, lumina orașului și vibe-ul verii se îmbină perfect într-o noapte de vară memorabilă. Biletele pot fi achiziționate aici.

Drumeții în Munții Făgăraș

Dacă vrei să evadezi în natură, programul „Anii Drumeției” vine cu propuneri spectaculoase. Vineri, 8 august, are loc tura „La Suru, pe creste și-n căldări”, o experiență cu apus de vis și înnoptare sub cerul liber. Iar pentru cei mai antrenați, se organizează Tura III: Creasta Făgărașului de la vest la est, un traseu epic prin inima munților. Vezi programul complet aici.

Distracție la Arka Park

Cei care caută aventură pentru întreaga familie pot opta pentru o zi la Arka Park, unde tirolienele, traseele în copaci și activitățile în aer liber sunt la tot pasul. E o alegere perfectă pentru copii, adolescenți și părinți deopotrivă. Detalii aici

Plimbare nocturnă cu mocănița

Un eveniment cu totul special este și „Trenul Perseidelor”, o plimbare nocturnă cu Mocănița de pe Valea Hârtibaciului, vineri seară, de la ora 22:30. Plecarea are loc din gara Cornățel, iar destinația este un loc ferit de luminile orașului, ideal pentru observații astronomice și momente magice sub cerul înstelat.

Citește și: Aventură nocturnă cu Mocănița pe Valea Hârtibaciului: la spectacolul Perseidelor

În același timp, TIFF Sibiu animă orașul cu proiecții speciale, întâlniri cu regizori și filme de autor. Atmosfera de festival transformă centrul Sibiului într-un punct de atracție pentru cinefili. Vezi programul aici.