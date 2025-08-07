stele căzătoare pe cerul româniei: perseidele ating maximul pe 12 august

Nopțile de 11 spre 12 august și 12 spre 13 august sunt cele mai bune pentru a observa curentul de meteori Perseide, anunță Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Maximul activității va avea loc pe 12 august, când cerul va fi luminat de numeroși meteori care străbat atmosfera terestră.

Anul acesta, însă, observațiile vor fi afectate de prezența Lunii pe cer pe tot parcursul nopții, ceea ce va crește luminozitatea cerului și va reduce vizibilitatea meteorilor mai puțin strălucitori. „Vor putea fi văzuți doar meteorii cei mai puternici”, transmit specialiștii observatorului, scrie Digi24.

Fenomenul poate fi urmărit cu ochiul liber, fără niciun instrument astronomic special. Se recomandă ca observatorii să privească cerul cel puțin o oră, preferabil după miezul nopții, departe de luminile orașelor, pentru o vizibilitate optimă.

Perseidele sunt meteori ce par să vină din constelația Perseu, fiind rezultatul prafului cosmic lăsat în urma cometei 109P/Swift-Tuttle. Particulele mici, sub 1 mm, pătrund în atmosfera Pământului și se ard, lăsând în urmă dâre luminoase vizibile pentru o fracțiune de secundă.

„Fenomenele astronomice sunt cel mai bine observate din locuri cu cer limpede, fără lumină parazită. Din orașe mari, se pot vedea 10-20 de meteori pe oră, în timp ce din zone cu cer curat, numărul poate ajunge la 100 de meteori pe oră”, explică Observatorul Astronomic.

Cei interesați sunt sfătuiți să aleagă locații rurale sau montane, sau cel puțin marginea orașelor, pentru a se bucura din plin de spectacolul cerești.