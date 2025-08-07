tânăr de 18 ani fără permis reținut la săliște pentru accident cu o mașină "împrumutată"

Reținut pentru mai multe infracțiuni rutiere la Săliște.

La data de 6 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliște au reținut un tânăr de 18 ani, din județul Mureș, cercetat penal pentru conducerea unui vehicul fără permis, părăsirea locului accidentului și furt în scop de folosință.

În fapt, pe 5 august, tânărul ar fi sustras fără drept un autoturism al societății comerciale la care era angajat și l-ar fi condus pe raza orașului Săliște. În jurul orei 12:30, în localitatea Rod, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate. În urma accidentului, o femeie de 24 de ani, pasageră în autoturism, a suferit vătămări corporale.

După accident, șoferul a părăsit locul faptei fără încuviințarea organelor de poliție. De asemenea, polițiștii au constatat că acesta nu poseda permis de conducere.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște.