tragedie în toiul nopții la sibiu: un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de la etaj / update

Un tânăr în vârstă de 18 ani a murit, joi dimineață, după ce a căzut de la etajul unui bloc din Sibiu.
UPDATE
Sursele Ora de Sibiu spun că, înainte de tragedie, s-ar fi auzit zgomote din apartamentul tânărului. El era singur acasă. (DETALII AICI)
ȘTIREA INIȚIALĂ
Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență joi dimineață, în jurul orei 04:30, la intersecția străzilor Oștirii cu Rahovei din municipiul Sibiu, pentru a acorda asistență medicală unei persoane căzute de la înălțime. La fața locului, echipajul medical a găsit un tânăr în vârstă de 18 ani, aflat în stop cardio-respirator, prezentând multiple traumatisme severe în urma impactului. Paramedicii au inițiat imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, victima nu a răspuns acestora. Medicul aflat la fața locului a fost nevoit să declare decesul tânărului.
Ultima oră
- Minunea din Richiș: O yală automată de 500 de ani / foto acum 4 minute
- Trei sibieni în cursa pentru premii la Festivalul Mamaia 2025 acum 46 de minute
- Doliu în familia Coposu: a murit Steluța, sora cea mică a lui Corneliu Coposu acum 2 ore
- Funeraliile de Stat în desfășurare: sicriul lui Ion Iliescu va fi dus spre Cimitirul Ghencea / live video acum 2 ore
- Noi detalii despre tânărul care a căzut de la etajul 10. Certuri în apartament înainte de tragedie acum 2 ore