tragedie în toiul nopții la sibiu: un tânăr de 18 ani a murit după ce a căzut de la etaj / update

Un tânăr în vârstă de 18 ani a murit, joi dimineață, după ce a căzut de la etajul unui bloc din Sibiu.

UPDATE

Sursele Ora de Sibiu spun că, înainte de tragedie, s-ar fi auzit zgomote din apartamentul tânărului. El era singur acasă. (DETALII AICI)

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență joi dimineață, în jurul orei 04:30, la intersecția străzilor Oștirii cu Rahovei din municipiul Sibiu, pentru a acorda asistență medicală unei persoane căzute de la înălțime. La fața locului, echipajul medical a găsit un tânăr în vârstă de 18 ani, aflat în stop cardio-respirator, prezentând multiple traumatisme severe în urma impactului. Paramedicii au inițiat imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, victima nu a răspuns acestora. Medicul aflat la fața locului a fost nevoit să declare decesul tânărului.