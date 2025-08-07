trei sibieni în cursa pentru premii la festivalul mamaia 2025

Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” revine în forță între 22 și 24 august, aducând pe scenă nu doar emoție și talent, ci și o poveste muzicală aparte: trei sibieni unesc generații și viziuni diferite în cursa pentru marele trofeu, într-un moment deosebit pentru muzica ușoară românească.



La secțiunea Creație, ochii sunt ațintiți asupra a trei nume reprezentative ale Sibiului: maestrul Adrian Ordean, artista Dominique Simionescu și revelația adolescentină a scenei actuale, Cristiana Sofia Damian – o triadă artistică ce simbolizează trecutul, prezentul și viitorul muzicii ușoare românești.



Adrian Ordean participă la această secțiune cu o melodie compusă pentru artista Dominique Simionescu.



Adrian Ordean s-a născut la Sibiu în 10 martie 1955 și este unul dintre cei mai prestigioși compozitori și instrumentiști ai României. A fondat trupe, precum: Schimbul 3, ASIA, Roșu și Negru, Amadeus, Pact etc. A înființat primul studio de înregistrare privat din România după Revoluția din 1989. Este considerat cel mai mare chitarist al României, iar piesele compuse de el răsună și acum pe buzele românilor: ,,După ani și ani”, ,,Trenul Pierdut”, ,,Singur de caut în noapte”, ,,Sună periculos”, ,,Pseudofabula”, ,,Dă-mi nopțile înapoi”.



Dominique Simionescu trăiește în Sibiu, este artist și profesor de canto. Cântă de la vârsta de 8 ani, iar pe parcursul anilor a câștigat numeroase premii, a participat la show-uri TV și a cântat alături de numeroși artiști, precum: Luminița Anghel, Pepe, trupa Taylor, Tudor și Ciprian Parghel, Dan Dimitriu, Nicolae Caragia etc. Predă canto la Palatul Copiilor Sibiu și la propriul studio de canto ,,Domy Music Star”.



Cristiana Sofia Damian – O voce exceptională, dirijată de Adrian Daminescu.

Cea mai tânără dintre cei trei sibieni, Cristiana Sofia Damian, are un parcurs muzical de succes, fiind deja prezentă pe scene importante din România și străinătate, cu o prezență complexă și determinarea sa artistică.

De la cursuri de canto la vârsta de 6 ani până la colaborări internaționale în Canada, Dubai și Italia, tânăra artistă a acumulat peste 30 de premii naționale și internaționale. Scrie și compune muzică, fiind membră UCMR-ADA, a cântat pe scene importante și a fost remarcată de profesioniști ai industriei, precum Ozana Barabancea, Codruț Croitoru și Viorel Gavrilă.



Cristiana va concura la Mamaia cu o piesă semnată de Adrian Daminescu, una dintre vocile emblematice ale muzicii românești, solist al unor capodopere precum „România” , “ Eu te voi iubi”, “ Mai dă-mi o speranță”, “ Și m-am îndrăgostit de tine”.



Participarea celor trei sibieni în finala de Creație de la Festivalul Mamaia 2025 nu este doar o simplă coincidență geografică, ci o simbolistică profundă: un dialog puternic între generația care a pus bazele muzicii moderne, prin compozitorii care au semnat piesele și o generație de pionieri artistici ai viitorului care se întâlnesc în același punct – pe scena unuia dintre cele mai importante festivaluri de muzică ușoară din România.



Mamaia 2025 se anunță, așadar, nu doar un festival al muzicii, ci un dialog emoționant între generații.