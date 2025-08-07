trump afirmă că putin ar accepta negocieri dacă sunt discutate schimburi de teritorii cu ucraina

Potrivit unei investigații a publicației The Kyiv Independent, fostul președinte american Donald Trump le-a transmis liderilor europeni și președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Vladimir Putin ar fi deschis negocierilor pentru pace, cu condiția ca în discuții să fie incluse schimburi teritoriale.

Informațiile au fost făcute publice în contextul unei convorbiri telefonice din 6 august, cu doar două zile înainte ca Trump să impună Rusiei un termen limită pentru acceptarea încetării focului, amenințând cu sancțiuni mai dure în cazul refuzului.

La această discuție au participat, pe lângă Zelenski, și premierul britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte, vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Trump s-a arătat optimist în privința unei încetări a focului, susținând că Putin ar fi dispus să discute despre pace inclusiv prin negocieri ce ar implica teritoriile pe care Rusia susține că le controlează.

Deși termenul „schimburi teritoriale” nu a fost clarificat, acesta ar putea include Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, și părți din regiunile Donetsk, Luhansk, Zaporijie și Herson, pe care Rusia le-a anexat oficial în 2022 după referendumuri controversate.

Președintele rus a cerut public ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO și să-și retragă trupele din toate regiunile ocupate, ca precondiții pentru pace. De asemenea, Moscova insistă ca mai multe orașe mari controlate de Ucraina să fie predate Rusiei.

Aceste condiții au fost reafirmate în mai multe runde de negocieri, inclusiv la Istanbul în mai și în iulie, unde discuțiile s-au încheiat prematur.

Președintele Zelenski a respins constant orice precondiții care ar implica cedarea teritoriului ucrainean. În mai, el a exclus retragerea trupelor, declarând că Ucraina nu va renunța la pământul său suveran, iar în aprilie a reiterat că discuțiile teritoriale pot avea loc doar după o încetare completă și necondiționată a focului.