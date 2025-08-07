o nouă echipă de pompieri sibieni ajută la curățenie după inundațiile din suceava / foto

Pompierii sibieni oferă sprijin oamenilor din județul Suceava afectați de inundații. Alți 15 pompieri sibieni au ajuns joi în județul Suceava pentru a continua misiunile în sprijinul oamenilor afectați de inundații, acolo unde apa a lăsat în urmă durere și neputință. Ei fac schimb cu cei 15 colegi care s-au aflat acolo în ultimele 5 zile. Au fost zile pline de efort, solidaritate și devotament. „Vă mulțumim, dragi colegi, pentru tot ce ați făcut acolo. Ați dus cu voi nu doar echipamente și pricepere, ci și speranță. Ați fost sprijin pentru oameni care aveau nevoie de voi mai mult decât oricând. Ați dat dovadă de profesionalism, empatie și curaj în fiecare zi! Le urăm multă putere și misiuni reușite celor care au plecat azi! Suntem mândri de voi și știm că veți duce mai departe, cu aceeași dăruire, sprijinul oferit comunităților greu încercate”, transmit reprezentanții ISU Sibiu. Solidaritatea nu cunoaște granițe, iar pompierii sibieni sunt acolo unde este nevoie de ei, răspunzând mereu prezent.