acs mediaș și csc șelimbăr și-au aflat adversarele din turul 3 al cupei româniei

Calificată în turul 3 al Cupei României, ACS Mediaș va juca pe 13 august, în deplasare, cu o altă formație de Liga 3, Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca. Echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr intră în competiție din această fază, urmând să joace cu Unirea Alba Iulia.

Federația Română de Fotbal a stabilit pe baza criteriului geografic, meciurile din Turul 3 al Cupei României, ediția 2025-2026. Meciul dintre Sănătatea și ACS Mediaș 2022 se va disputa pe Stadionul Clujeana, gazdă fiind echipa mai slab clasată în sezonul trecut. Clubul medieșean va transmite video meciul pe pagina sa oficială de facebook.

Sănătatea Cluj a încheiat sezonul precedent pe locul 6 în seria 10, în timp ce ACS Mediaș a fost pe locul 4 în Seria 7. Echipa pregătită de Cosmin Tilincă, Sănătatea Cluj-Napoca a depășit în turul 1 pe CIL Blaj, scor 2-0 în deplasare. În turul 2, Sănătatea a reușit un scor zdrobitor, 8-0 cu Avântul Reghin. ACS Mediaș 2022 nu a avut nici ea probleme în Cupă. În turul 1 s-a impus cu 4-0 în deplasare la CSM Codlea, iar în turul 2 a dispus cu 3-1 de CSM Săcele. Echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr începe drumul în Cupa României în deplasare, tot pe 13 august, la Alba Iulia, cu Unirea, una din favoritele la promovarea în eșalonul secund. Unirea a dispus în turul 2 de Universitar Alba Iulia, scor 4-1. Alba Iulia va fi gazda meciului cu CSC Șelimbăr, deoarece evoluează într-un eșalon inferior. Va fi un duel interesant între antrenorii Alex Pelici și Eugen Beza, după ce sibianul a avut câștig de cauză în urmă cu două luni, la semifinala barajelor de promovare în Liga 3, pe când antrena pe Vâlcea. Echipele care se califică mai departe vor juca în turul următor al Cupei României pe 27 august 2025.