alertă cod galben de caniculă. e vizat și județul sibiu

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu valabilă în intervalul 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00, pentru mai multe județe din vestul și sud-vestul țării. Zonele afectate sunt Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, unde canicula se va intensifica semnificativ.

În aceste județe, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor atinge valori între 38 și 39 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale, cu minime între 19 și 23 de grade.

Totodată, meteorologii au emis și o avertizare cod galben pentru zone extinse din țară: Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei. Aici se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime între 33 și 37 de grade Celsius, disconfort termic ridicat și nopți tropicale locale.

Notă importantă: canicula și disconfortul termic vor persista și luni, 11 august, în sud-vestul și sudul țării.

Meteorologii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să consume suficiente lichide și să ia măsuri de protecție pentru a preveni problemele de sănătate cauzate de temperaturile ridicate.