bărbat lovit de fulger la alțâna. soția l-a găsit mort pe câmp

O tragedie fără margini a avut loc, la începutul acestei săptămâni, la Alțâna. Un bărbat a fost lovit de fulger și a murit.

Totul s-a petrecut în noaptea de luni spre marți. Un bărbat în vârstă de 46 de ani, care se afla pe un câmp din apropierea casei din Alțâna, a fost găsit fără suflare chiar de soția lui. Aceasta a alertat de îndată oamenii legii, iar potrivit primelor indicii, omul ar fi fost lovit de un fulger.

„La data de 05 august a.c., în jurul orei 01:15, polițiștii din cadrul IPJ Sibiu au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că în extravilanul localității Alțâna, pe un câmp, se află un bărbat, posibil decedat. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Agnita s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat un bărbat în vârstă de 46, întins pe jos, inconștient”, a declarat, pentru Ora de Sibiu, Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu

La fața locului a venit și un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu, în speranța că sibianul mai poate fi salvat. „Bărbatul prezenta semne clare de deces, el rămânând în custodia Poliției, fiind declarat decedat”, a precizat Vasile Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu.

În continuare, polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii decesului, într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Sursele Ora de Sibiu spun că pe trupul bărbatului nu a fost găsite urme de violență, astfel că se merge pe ipoteza că ar fi fost lovit de trăsnet.