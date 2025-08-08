„beach party” la corabia piraților – muzică, prietenie și diversitate culturală, sâmbătă în avrig

„Beach Party” la Corabia Piraților din Avrig promite să aducă bucurie, muzică și oameni frumoși împreună, sâmbătă, 9 august, în inima verii și a județului Sibiu. Petrecerea începe la ora 17:00, iar invitatul special este DJ Toni Del Mare, aflat în vacanță în România. Atmosfera promite să fie una de neuitat, într-un cadru relaxat, cu muzică bună și oameni deschiși.

Evenimentul este organizat de Asociația Prietenii Transilvaniei, prin intermediul fondatoarei Heide Göddert, o săsoaică stabilită în Germania, dar cu rădăcini adânci în Transilvania. Petrecerea are o miză mult mai mare decât simpla distracție: crearea unui spațiu de întâlnire între culturi, generații și perspective diferite.

„Îmi place să adun oamenii împreună, dincolo de cultură și naționalitate. Vreau să arăt că este posibil să ne apropiem unii de alții cu inimile deschise – să sărbătorim, să învățăm și să construim împreună. Fiecare cu propria poveste, dar într-un spațiu comun”, spune Heide Göddert.

Mai mult decât o simplă petrecere

În viziunea organizatoarei, acest party este mai mult decât o simplă petrecere de vară. Este o expresie a unui „acasă” extins, în care cultura săsească, deschiderea europeană și ospitalitatea transilvăneană se împletesc natural. „Locuiesc în Germania, dar sunt profund legată de Transilvania. Transilvania este ‘de-a binelea acasă’. Nu pot fi doar o observatoare. Vreau să mă implic, să transform legătura mea cu acest loc în ceva viu, care să îi atingă și pe ceilalți”, mai spune fondatoarea asociației.

Prin evenimente precum acest „Beach Party”, Heide și echipa ei își propun să creeze punți între oameni, în special între tineri, pe care îi încurajează să nu fie doar spectatori, ci participanți activi la viața culturală. „Cultura e un spațiu viu de întâlnire. Iar vara este momentul perfect pentru asta – cu familia, cu prietenii sau chiar singuri. Doar împreună Transilvania rămâne vie”, mai spune fondatoarea.

Biletele de intrare la „Beach Party” costă 50 de lei și pot fi achiziționate direct la intrare, în ziua evenimentului. Copiii au acces gratuit, cu condiția să fie însoțiți de un adult.

Situat vizavi de intrarea principală în cel mai important domeniu baroc din Transilvania, Palatul Brukenthal Avrig, Corabia Piraților Beach Club este și locul perfect de vacanță, relaxare și distracție. Indiferent dacă sunteți oaspeți ai fostei Reședințe de vară a baronului Samuel von Brukenthal sau doar treceți prin zonă, Corabia Piraților Beach Club de la Palatul Brukenthal din Avrig, vă satisface exigențele. (DETALII AICI)

