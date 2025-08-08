beza anunță schimbări pentru meciul cu tg. mureș. mesajul transmis jucătorilor șelimbărului / video

CSC 1599 Șelimbăr joacă sâmbătă, de la ora 11.00, la Cisnădie cu ASA Târgu Mureș, în primul joc oficial pe teren propriu din acest sezon de Liga 2.

După ce au pierdut nemeritat în prima etapă la Oradea, ”călăreții roșii” vizează primele puncte din acest sezon la Cisnădie, cu ASA Tg. Mureș, echipă care a luat locul Unirii Ungheni.

Antrenorul șelimbărenilor, Eugen Beza anunță că echipa sa este pregătită să așteaptă să pună în practică ce s-a lucrat în ultima perioadă.

”Este început de campionat, echipele și-au mai schimbat componența, nu le cunoaștem foarte bine. Va fi un meci dificil, un meci în care întâlnim un adversar foarte bine organizat, care, chiar dacă a adus 13 jucători, și-au păstrat jucători de bază față de de sezonul precedent. Tg. Mureș are un antrenor bun, organizat, o echipă agresivă, dar avem și noi atuurile noastre. Jucăm primul meci în fața suporterilor, avem un program foarte greu și este foarte important să facem puncte. Cred că echipa este bine pregătită din punctul meu de vedere și sper ca mâine să punem în practică tot ce am lucrat săptămâna aceasta” a declarat Eugen Beza într-un interviu acordat paginii oficiale.

Tehnicianul cere mai mult pragmatism de la echipa sa, după ce la Oradea a risipit mai multe situații favorabile de a marca. ”La Oradea a fost un meci echilibrat, în care cine a greșit mai puțin și a reușit să fructifice ocaziile și-a asigurat cele trei puncte. Greșeli vor mai fi, pentru că avem o echipă foarte tânără și e clar că apar erori individuale. Încercăm să reducem din ele și să dăm goluri din ocaziile pe care ni le creăm. Avem tot lotul valid, jucătorii sunt sută la sută, dar, trebuie să găsim formula ideală pentru a câștiga acest joc. Este o echipă cu entuziasm, tânără, care are nevoie de încurajări și de cât mai mulți suporteri. Se joacă sâmbătă, lumea în general este liberă și îi invităm pe toți suporterii la stadion să ne susțină, pentru că avem mare nevoie de ei” a mai spus Eugen Beza.