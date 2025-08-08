căldura persistă în românia: temperaturile rămân ridicate și în septembrie, anunță meteorologii

Meteorologii anunță o perioadă prelungită de temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Conform prognozei pentru următoarele patru săptămâni, până la începutul lunii septembrie, valorile termice vor fi constant mai ridicate decât mediile multianuale, cu cele mai mari abateri în regiunile vestice și sud-vestice.

Săptămâna 11-18 august

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în aproape toată țara, cu maxime semnificative în vest. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare pe întreg teritoriul.

Săptămâna 18-25 august

Valorile termice se mențin ridicate, mai ales în vest și sud-vest. Doar în zona Carpaților Orientali se așteaptă ploi ușor peste normal, în timp ce restul țării rămâne cu precipitații sub medie sau apropiate de valorile obișnuite.

Săptămâna 25 august – 1 septembrie

În vest, sud și centru, temperaturile se mențin peste normal, în rest se apropie de mediile perioadei. Regimul pluviometric revine la valori normale în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 1-8 septembrie

Căldura persistă în vest și sud-vest, cu temperaturi ușor peste normal, în timp ce restul țării va avea valori termice și precipitații apropiate de cele specifice perioadei.

Specialiștii avertizează că valul de căldură prelungit și lipsa precipitațiilor pot amplifica riscul de secetă, în special în zonele vestice și sud-vestice ale țării.