claudiu, muzicianul stradal din sibiu care a dat chitara pe unelte. construiește de la zero o afacere cu căsuțe pe roți

Vasile Claudiu Daniele, sibian de 36 de ani, și-a petrecut mai bine de un deceniu cântând pe străzile Europei. Apoi, pasiunea pentru construcții și ideea unei vieți mai simple l-au condus către o nouă direcție: realizarea de Tiny House-uri pe roți și case modulare.

Claudiu a absolvit Liceul de Arte din Sibiu și a trăit din muzică, compunând și interpretând piese proprii, susținând concerte și cântând pe stradă în țări precum Anglia, Germania, Austria, Danemarca sau Elveția.

Când pandemia l-a prins în 2020 acasă, a început să se intereseze de casele pe roți, urmărind tutoriale pe YouTube și învățând programe de modelare 3D. „Mie mi-a priit pandemia foarte mult. Am învățat multe”, povestește el.

În vara acelui an, a reușit să strângă bani cântând din nou în Europa și a construit prima sa căsuță în Sibiu.

Cum se construiește un Tiny House

Procesul de construcție ,,Tiny Construct” durează între două luni și jumătate și trei luni. Primele modele le-a realizat singur, dar acum lucrează cu un coleg și colaborează cu specialiști locali pentru instalațiile electrice și sanitare.

Claudiu pune accent pe calitatea materialelor: izolație din lână de oaie naturală, pereți din lemn stratificat de plop, pardoseli din parchet triplu stratificat și lemn termotratat pentru exterior. „Încălzirea în pardoseală și aerul condiționat le fac locuibile în orice anotimp”, spune el.

Primele căsuțe le-a făcut singur. „Nu tot, evident. La partea electrică am angajat electrician, la sanitare un instalator. Toată echipa e din Sibiu.”

Își dorește ca fiecare casă să fie nu doar locuință, ci un spațiu care respiră sănătate și confort. „Încălzirea în pardoseală și aerul condiționat le fac locuibile și iarna, și vara. Pot instala și șemineu dacă se dorește. Încerc să construiesc corect și să fiu atent la detaliile care nu se văd, pentru că ele dictează durata vieții casei.”

Fiecare proiect este personalizat în funcție de nevoile clientului. Prețul unei căsuțe complet echipate, cu baie și bucătărie, este în jur de 2.200–2.300 euro/mp – similar cu prețurile apartamentelor noi din Sibiu, dar cu avantajele unei construcții mobile.

„Poți să stai într-un loc o vreme și, dacă vrei să pleci, îți iei casa cu tine”, explică Claudiu. Construcția într-o hală protejată de intemperii asigură un control strict al calității.

Piața și provocările

În aproape doi ani de activitate, Claudiu a realizat șase căsuțe, majoritatea vândute în străinătate, în special în Germania și Portugalia. În România, spune că interesul este mai scăzut, în parte din cauza prețului, dar și pentru că un astfel de mod de viață presupune renunțarea la confortul și spațiul dintr-o locuință convențională.

„Astfel de căsuțe nu sunt pentru toată lumea. Trebuie să vrei și să fii capabil să reduci din lucrurile pe care le ai și să schimbi puțin stilul de viață”, subliniază el.

Între artă și construcții

Deși își dorește să dezvolte afacerea, Claudiu nu vrea să renunțe la muzică. Dacă nu are comenzi, revine la cântat, fie în localuri, fie pe stradă.

„Cântatul pe stradă e o experiență foarte faină. E ironic că am cântat în multe țări, dar nu și la mine acasă, în Sibiu. Chiar mă gândeam să încerc și aici”, spune el.

Dar viața i-a pus în mâini nu doar corzile unei chitare, ci și unelte de tâmplar. Și așa a apărut a doua sa pasiune: construcția de Tiny House-uri și case modulare.

Claudiu nu este tâmplar de meserie, dar a făcut un curs în Germania și s-a documentat intens. „Cred că pentru a construi asemenea căsuțe ai nevoie în primul rând de viziune și talent. Și să pui preț pe calitate, chiar dacă asta nu e pe gustul tuturor.”

A învățat că o casă bună nu înseamnă doar pereți frumoși, ci și structură solidă și materiale sănătoase. „Sunt pe piață produse similare, la prețuri mai mici, dar uneori mă întreb cum poți vinde la acel preț, pentru că nici materialele nu ar costa atât. Eu pun preț pe un lucru făcut bine și calitativ.”