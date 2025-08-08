cum s-a produs tragedia de la cârța unde un bărbat și fiul lui au murit electrocutați / video

Comunitatea din Cârța este în doliu după ce un bărbat și fiul lui au murit electrocutați. Cei doi se distrau în piscină, iar câteva minute mai târziu au fost găsiți fără suflare.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani și fiul lui, de 9 ani, cetățeni germani, au murit joi la Cârța după ce s-au electrocutat la ieșirea dintr-o piscină gonflabilă. Tragicul eveniment a șocat întreaga comunitate. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Cum s-a produs tragedia. A căzut apă pe un prelungitor

Bărbatul, stabilit de mulți ani în Germania, venise în vacanță alături de mama, soția și cei doi copii ai lor. Duminică ar fi urmat să participe la o întâlnire a sașilor organizată la Cârța.

În după-amiaza zilei de joi, omul și fiul lui, în vârstă de 9 ani, se jucau într-o piscină gonflabilă, amplasată pe iarbă în curtea casei părintești. Vecinii povestesc că i-au auzit râzând și i-au văzut cum se distrau în apă. Primele cercetări arată că, la un moment dat, cei doi s-ar fi sprijinit pe marginea piscinei, iar apa s-a revărsat pe iarbă, acolo unde era pusă pompa electrică, alimentată printr-un prelungitor neprotejat. După joaca lor din apă, cei doi au decis să iasă din piscină, dar cum au pus picioarele în iarbă, s-au electrocutat.

Bărbatul și fiul lui au fost găsiți la câteva minute de la tragedie întinși pe jos. Un alt membru al familiei a scos prelungitorul din priză, iar apoi a sunat la 112. Medicii veniți în sprijin i-au resuscitat minute bune, însă cei doi nu au mai putut fi salvați.

Bărbatul era originar din Cârța și se stabilise, încă din copilărie, împreună cu părinții lui sași în Germania. Acum venise în România cu familia – soția și cei doi copii, dar și cu mama lui.