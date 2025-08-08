doi turiști rătăciți pe moldoveanu pe ploaie recuperați de salvamontiști

O intervenție de noapte a echipelor Salvamont Argeș a dus la recuperarea în siguranță a doi turiști din Constanța care s-au rătăcit în timpul coborârii de pe vârful Moldoveanu. Cei doi făceau parte dintr-un grup mai mare care ajunsese la Stâna lui Burnei cu un van.
Pe coborâre, a început să plouă, iar cei doi turiști au rămas în urmă, fiind lăsați în urmă în zona Viștea Mare. Restul grupului, îngrijorat de întârzierea lor, a plecat să anunțe autoritățile.
Acțiunea de salvare, care a durat aproape toată noaptea, a fost coordonată de doi salvatori montani din formația Nucșoara și doi jandarmi montani, care au reușit să-i găsească și să-i coboare în siguranță.
Salvamont Argeș atrage atenția asupra importanței informării și pregătirii înaintea unei drumeții montane și recomandă evitarea traseului Moldoveanu pentru începători sau fără experiență.
Recomandări importante:
-
Aveți grijă cu cine plecați pe munte și informați-vă temeinic înainte de drumeție.
-
Nu începeți traseul Moldoveanu fără o pregătire adecvată.
