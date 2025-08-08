doliu în lumea artei populare: a încetat din viață profesoara și pictorița rodica berghezan

Muzeul ASTRA a anunțat vineri seara trecerea la cele veșnice a doamnei profesoare Rodica Berghezan, una dintre cele mai dragi prietene și colaboratoare ale instituției.

Cunoscută pentru talentul său aparte în pictura de icoane, Rodica Berghezan a fost o prezență caldă, blândă și discretă, apreciată atât de public, cât și de comunitatea creatorilor populari. Ani la rând, a participat ca meșter consacrat la Târgul Creatorilor Populari organizat de Muzeul ASTRA și, mai bine de un deceniu, a făcut parte din juriul Olimpiadei „Meșteșuguri artistice tradiționale”, evaluând cu atenție și pasiune lucrările tinerilor iconari.

Pe lângă icoanele tradiționale, s-a remarcat printr-o tehnică deosebită: pictura icoanelor pe piatră. Sub pensula sa, pietrele deveneau purtătoare de lumină și cuvânt, redând chipurile și învățăturile Sfinților cu o măiestrie discretă și o profundă credință.

Deși spunea cu smerenie că nu se consideră artistă, fiecare lucrare îi aducea bucurie și împlinire sufletească. Pentru cei care au cunoscut-o, rămâne un model de modestie, dăruire și dragoste față de arta sacră.

„Drum lin spre ceruri, dragă doamna Rodica! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Muzeului ASTRA.