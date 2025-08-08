două circuri, o singură arenă. circul internațional ajunge în premieră, la sibiu / foto video

În perioada 11 – 31 august, sibienii și turiștii sunt invitați să pătrundă într-o lume fascinantă, plină de magie, suspans și emoție pură. Circul Internațional, alături de Circul Castillo, aduce în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 20:00, un spectacol grandios pe strada Henri Coandă din Sibiu, vizavi de Trans Agape. Premiera spectacolului va avea loc vineri, 11 august, de la ora 20:00.

Sub deviza „Două circuri, o singură arenă”, evenimentul promite la Sibiu o experiență culturală și artistică de nivel internațional, potrivită pentru întreaga familie.

Spectacolul reunește artiști din 10 țări, care vor evolua într-o serie de momente fascinante, combinate armonios într-un show dinamic, plin de culoare și profesionalism. Publicul va avea ocazia să admire:

Clovni ce stârnesc râsul și bucuria celor mici și mari

Dresură de animale – cai, ponei, căței și porumbei antrenați cu grijă și respect

Jonglerii spectaculoase și demonstrații de echilibristică la cel mai înalt nivel

Momente de cascadorie extremă în faimosul Glob al Morții

Spectacolul uluitor al Roții Morții, desfășurat la o înălțime amețitoare de 8 metri

Fiecare reprezentație este gândită pentru a menține publicul captivat de la primul până la ultimul minut, cu o alternanță armonioasă între umor, eleganță, curaj și performanță fizică remarcabilă.

Un eveniment pentru toate vârstele

Circul Internațional la Sibiu nu este doar un spectacol, ci o experiență. De la copii la adulți, de la nostalgici la cei aflați la prima întâlnire cu circul, fiecare spectator va găsi ceva care să-l emoționeze, să-l amuze sau să-l fascineze.

Pentru cei interesați să participe, spectacolele vor avea loc pe strada Henri Coandă din Sibiu, în perioada 11 – 31 august 2025. Reprezentațiile se desfășoară în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, cu începere de la ora 20:00. Biletele se pot achiziționa direct de la fața locului, înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.