două circuri, o singură arenă. circul internațional ajunge în premieră, la sibiu / foto video

În perioada 11 – 31 august, sibienii și turiștii sunt invitați să pătrundă într-o lume fascinantă, plină de magie, suspans și emoție pură. Circul Internațional, alături de Circul Castillo, aduce în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 20:00, un spectacol grandios pe strada Henri Coandă din Sibiu, vizavi de Trans Agape. Premiera spectacolului va avea loc vineri, 11 august, de la ora 20:00.
Spectacolul reunește artiști din 10 țări, care vor evolua într-o serie de momente fascinante, combinate armonios într-un show dinamic, plin de culoare și profesionalism. Publicul va avea ocazia să admire:
-
Clovni ce stârnesc râsul și bucuria celor mici și mari
-
Dresură de animale – cai, ponei, căței și porumbei antrenați cu grijă și respect
-
Jonglerii spectaculoase și demonstrații de echilibristică la cel mai înalt nivel
-
Momente de cascadorie extremă în faimosul Glob al Morții
-
Spectacolul uluitor al Roții Morții, desfășurat la o înălțime amețitoare de 8 metri
Fiecare reprezentație este gândită pentru a menține publicul captivat de la primul până la ultimul minut, cu o alternanță armonioasă între umor, eleganță, curaj și performanță fizică remarcabilă.
Un eveniment pentru toate vârstele
Circul Internațional la Sibiu nu este doar un spectacol, ci o experiență. De la copii la adulți, de la nostalgici la cei aflați la prima întâlnire cu circul, fiecare spectator va găsi ceva care să-l emoționeze, să-l amuze sau să-l fascineze.
Pentru cei interesați să participe, spectacolele vor avea loc pe strada Henri Coandă din Sibiu, în perioada 11 – 31 august 2025. Reprezentațiile se desfășoară în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, cu începere de la ora 20:00. Biletele se pot achiziționa direct de la fața locului, înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.
