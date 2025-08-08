două circuri, o singură arenă. circul internațional ajunge în premieră, la sibiu / foto video

În perioada 11 – 31 august, sibienii și turiștii sunt invitați să pătrundă într-o lume fascinantă, plină de magie, suspans și emoție pură. Circul Internațional, alături de Circul Castillo, aduce în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 20:00, un spectacol grandios pe strada Henri Coandă din Sibiu, vizavi de Trans Agape. Premiera spectacolului va avea loc vineri, 11 august, de la ora 20:00.

Sub deviza „Două circuri, o singură arenă”, evenimentul promite la Sibiu o experiență culturală și artistică de nivel internațional, potrivită pentru întreaga familie.

Spectacolul reunește artiști din 10 țări, care vor evolua într-o serie de momente fascinante, combinate armonios într-un show dinamic, plin de culoare și profesionalism. Publicul va avea ocazia să admire:

  • Clovni ce stârnesc râsul și bucuria celor mici și mari

  • Dresură de animale – cai, ponei, căței și porumbei antrenați cu grijă și respect

  • Jonglerii spectaculoase și demonstrații de echilibristică la cel mai înalt nivel

  • Momente de cascadorie extremă în faimosul Glob al Morții

  • Spectacolul uluitor al Roții Morții, desfășurat la o înălțime amețitoare de 8 metri

Fiecare reprezentație este gândită pentru a menține publicul captivat de la primul până la ultimul minut, cu o alternanță armonioasă între umor, eleganță, curaj și performanță fizică remarcabilă.

Un eveniment pentru toate vârstele

Circul Internațional la Sibiu nu este doar un spectacol, ci o experiență. De la copii la adulți, de la nostalgici la cei aflați la prima întâlnire cu circul, fiecare spectator va găsi ceva care să-l emoționeze, să-l amuze sau să-l fascineze.

Pentru cei interesați să participe, spectacolele vor avea loc pe strada Henri Coandă din Sibiu, în perioada 11 – 31 august 2025. Reprezentațiile se desfășoară în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, cu începere de la ora 20:00. Biletele se pot achiziționa direct de la fața locului, înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

 

