dragoș anastasiu eliberat oficial din funcția de vicepremier. președintele a semnat decretul

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat, vineri, decretul pentru constatarea vacanței unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia lui Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru.
Nicușor Dan a semnat decretul „pentru constatarea vacanței unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia domnului Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru”.
Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia din funcția de vicepremier în urmă cu aproape două săptămâni, în 27 iulie.
Fostul vicepremier era responsabil cu reforma companiilor de stat.
El a demisionat după scandalul privind mita dată unei inspectoare din cadrul ANAF, timp opt ani.
