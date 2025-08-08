eric, tânărul din cisnădie care urcă pe main stage la untold: „am crescut în dubai, dar o parte din mine rămâne în sibiu”

Un nume nou pe scena mare a festivalului Untold vine anul acesta chiar din inima Sibiului. Eric Rizescu, în vârstă de 18 ani, originar din Cisnădie, va mixa mâine, sâmbătă, de la ora 18:00, pe main stage-ul unuia dintre cele mai mari festivaluri din Europa.

Deși s-a născut și a crescut în Dubai, acolo unde părinții lui s-au stabilit acum 20 de ani, Eric se simte legat de Sibiu și Cisnădie, locul de unde provin bunicii și unde își petrece verile. „Cam în fiecare vară vin aici, în România, la bunici. Rămân conectat la Sibiu, e o parte din mine”, spune el.

Pasiunea pentru muzică i-a fost insuflată de tatăl său, care a cântat în tinerețe. „Îmi plăcea muzica, dar nu prea făceam nimic. Tatăl meu m-a împins mereu să încerc. În urmă cu 2-3 ani m-am apucat serios de DJ-ing”, povestește Eric. A început cu câteva mixuri postate online și un videoclip cu un set live trimis către organizatori. „Totuși, prin conexiuni am reușit să ajung aici. Fără ele cred că era greu să fiu pe main stage anul acesta.”

Absolvent al unei școli din Dubai, Eric se pregătește să plece în două săptămâni în Olanda, la University of Groningen, unde va studia Dreptul. Chiar dacă planul său profesional ține de o carieră juridică, muzica rămâne marea lui pasiune.

Setul de la Untold va fi o combinație de house și afro-house, genuri care îl inspiră. Printre modelele sale se numără Tiësto și Armin van Buuren. „Atmosfera la Untold e incredibilă. Mi se pare chiar mai frumos decât Untold-ul din Dubai – mai mulți artiști, spațiu mai mare și o energie specială. Mă simt acasă. Nu am emoții foarte mari, mai ales că familia mă susține – au venit din Dubai să fie alături de mine.”

Pentru Eric Rizescu, setul de mâine este primul pe scena unui festival de asemenea anvergură. Iar pentru Cisnădie și Sibiu, este încă un motiv de mândrie: un tânăr talentat care își poartă originile cu el, chiar și pe cele mai mari scene ale lumii.