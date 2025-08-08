expoziții de neratat la muzeul municipal mediaș

Muzeul Municipal Mediaș invită publicul larg să viziteze expozițiile permanente și temporare deschise în această perioadă, oferind o incursiune captivantă în istoria, cultura și natura regiunii.

Expozițiile permanente ale muzeului sunt dedicate bogatei moșteniri istorice și etnografice a zonei Mediașului: 

  • „Istorie – Arheologie: Evoluția comunităților umane din zona Mediașului, din preistorie până în epoca modernă” – o expoziție care prezintă repere arheologice și istorice esențiale, ilustrând dezvoltarea comunităților locale de-a lungul mileniilor.
  • „Ocupații tradiționale și port popular pe Valea Târnavelor” – o călătorie vizuală prin universul meșteșugurilor, obiceiurilor și portului popular specific zonei Târnavelor.

Expozițiile temporare aduc în atenția vizitatorilor teme variate și atractive:

  • „Aspecte din Mediașul interbelic” – o privire asupra vieții urbane în perioada interbelică, prin fotografii, documente și obiecte de epocă;
  • „Fluturi autohtoni și exotici din colecțiile Muzeului Municipal Mediaș” – o expoziție dedicată pasionaților de natură, cu exemplare spectaculoase din entomofauna locală și internațională;
  • „Acuarela – pasiunea mea” –  expoziție de artă cu lucrări semnate de pictorul Eugen Măcinic, care surprinde prin delicatețea și expresivitatea tehnicii acuarelei.

Vă reamintim că programul de vară al muzeului este următorul: de luni până vineri între orele 9-17, iar sâmbăta și duminica între orele 10-14.

Vă așteptăm cu drag să descoperiți patrimoniul local și să vă bucurați de diversitatea expozițiilor găzduite de Muzeul Municipal Mediaș!



