guvernul bolojan schimbă regulile pensiilor private: adio retrageri integrale la 65 de ani

Guvernul condus de Ilie Bolojan va aproba joi un proiect de lege care modifică substanțial modul în care românii își vor putea încasa banii din pensiile private (Pilonul II). Măsura vine după o recomandare a OCDE privind crearea unui cadru legislativ clar pentru plata acestor pensii.

Conform noilor prevederi, persoanele care ajung la vârsta de 65 de ani nu vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată dintr-o singură tranșă, așa cum se întâmplă acum. Retragerile se vor face lunar, în limita a maximum 25% din totalul economiilor.

Plata pensiilor private va fi gestionată de „fonduri de plată a pensiilor private”, administrate de furnizori autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Aceștia vor putea fi administratori de fonduri de pensii private, societăți de asigurare de viață, societăți de administrare a investițiilor sau firme specializate create special pentru acest scop.

În prezent, legislația permite fie retragerea integrală a banilor, fie plata eșalonată pe maximum cinci ani. Proiectul blochează opțiunea retragerii totale la pensionare și transformă sumele în plăți regulate.

Tot în ședința de joi, Guvernul va discuta și un acord de împrumut de 140 de milioane de euro cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat unor investiții în patrimoniul cultural, inclusiv restaurarea Operei Naționale din București, a Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia și a Muzeului Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.