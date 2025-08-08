incident pe strada nicolae iorga. o sibiancă de 80 de ani a fost transportată la spital / video

O femeie în vârstă de 80 de ani a căzut joi seara, pe strada Nicolae Iorga, având nevoie de intervenția unei ambulanțe. Sibianca a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Sibiu.

Un echipaj SAJ a intervenit joi seara, în jurul orei 18:30, pe strada Nicolae Iorga, la intersecția cu Bulevardul Mihai Vitează, după ce o femeie de 80 de ani și-a pierdut echilibrul și a căzut pe scări.

„Un echipaj de tip B la adresa indicată pentru o femeie de aproximativ 80 de ani care a căzut pe scări. A suferit un traumatism cranian și niște excoriații. A fost transportată la UPU Sibiu în stare stabilă”, a transmis reprezentantul SAJ.