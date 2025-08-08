israelul decide ocuparea totală a gazei, în ciuda opoziției interne și externe

Cabinetul de securitate al Israelului, condus de premierul Benjamin Netanyahu, a aprobat un plan major ce vizează preluarea controlului militar asupra Orașului Gaza, în ceea ce reprezintă una dintre cele mai controversate decizii de la începutul conflictului cu Hamas, scrie theguardian.com.

Planul: evacuare în masă și ofensivă terestră

Conform informațiilor publicate de The Guardian, strategia aprobată prevede o operațiune în două faze:

Evacuarea civililor – Aproximativ un milion de persoane, adică aproape jumătate din populația totală a Fâșiei Gaza, ar urma să fie mutate forțat din Orașul Gaza. Asediu și atac terestru – Forțele israeliene vor lansa o ofensivă combinată cu un asediu asupra luptătorilor Hamas rămași în oraș.

Această schimbare de strategie marchează o mutare importantă față de planurile anterioare ale lui Netanyahu, care vizau controlul întregii Fâșii Gaza.

Avertismente din partea armatei

Șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, a avertizat că o astfel de ocupare riscă să transforme Israelul într-un „puț negru” al unei insurgențe prelungite. El a subliniat posibilele consecințe: responsabilitate umanitară uriașă, pierderi majore și creșterea amenințărilor la adresa ostaticilor israelieni încă deținuți de Hamas.

Opoziția: „Un dezastru anunțat”

Liderul opoziției, Yair Lapid, a condamnat planul, numindu-l „un dezastru care va aduce alte dezastre”. Acesta acuză că decizia a fost impusă de miniștrii de extremă dreapta Itamar Ben Gvir și Bezalel Smotrich, care l-ar fi împins pe Netanyahu spre o strategie dorită de Hamas: un război fără obiectiv clar, cu pierderi uriașe și fără o soluție politică pentru perioada post-ocupare.

Critici și avertismente internaționale

Regatul Unit – Ambasadorul britanic în Israel a avertizat că extinderea operațiunilor va provoca mai multe victime, inclusiv printre civili și ostatici. Oficialul a subliniat că eliminarea Hamas nu poate fi obținută doar prin forță militară, ci necesită și o strategie politică ce să ofere o alternativă viabilă populației din Gaza.

Australia – Ministrul de externe Penny Wong a declarat că relocarea forțată permanentă a populației ar putea încălca dreptul internațional. Ea a reafirmat susținerea pentru soluția celor două state, considerată singura cale durabilă pentru pace.

Situația pe teren: pierderi umane și criză umanitară

Ultimele atacuri aeriene israeliene au ucis cel puțin 42 de palestinieni în sudul Fâșiei Gaza, inclusiv 13 persoane aflate în zone controlate de armata israeliană. În același timp, criza alimentară severă provoacă haos în rândurile celor care așteaptă ajutoare, cozi întregi transformându-se în scene de disperare.

Printre victime se numără și Suleiman al-Obeid, fost fotbalist al naționalei Palestinei, supranumit „Pelé palestinian”, care a murit la vârsta de 41 de ani în timp ce aștepta ajutoare umanitare în sudul Gaza.